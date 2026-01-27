34.7 C
Posadas se prepara para el lanzamiento de los Carnavales Misioneros 2026 en El Brete el 30 de enero

El lanzamiento oficial de los Carnavales Misioneros 2026 promete una experiencia única, donde la música, el baile y la identidad cultural se fusionan para dar inicio a una temporada llena de brillo y movimiento.

Una noche de celebración en la Costanera de Posadas

El evento inaugural tendrá lugar el viernes 30 de enero a las 20:00 horas, comenzando en Bahía El Brete, sobre la Costanera de Posadas. Los asistentes podrán disfrutar de un recorrido festivo que destaca la riqueza cultural de la provincia, fomentando el encuentro y la diversión para todas las edades.

Cultura y diversión en cada paso

Los Carnavales Misioneros no solo celebran la música y el baile, sino también la identidad de la región, convirtiéndose en un punto de encuentro para familias, turistas y amantes del carnaval. La propuesta busca ofrecer un espectáculo que combine tradición y modernidad, asegurando noches inolvidables durante toda la temporada.

Carnavales Misioneros – Imagen archivo

Descubrí más sobre los Carnavales Misioneros 2026

Para conocer detalles de la programación y planificar tu visita, los interesados pueden ingresar a misiones.tur.ar/carnavales y descubrir todas las sorpresas que traerá esta edición.

Con este lanzamiento, Misiones invita a toda la comunidad y visitantes a sumergirse en la pasión y el color que caracterizan a los Carnavales Misioneros 2026, marcando el primer paso hacia una temporada que promete quedarse en la memoria de todos.

