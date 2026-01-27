El lanzamiento oficial de los Carnavales Misioneros 2026 promete una experiencia única, donde la música, el baile y la identidad cultural se fusionan para dar inicio a una temporada llena de brillo y movimiento.

Una noche de celebración en la Costanera de Posadas

El evento inaugural tendrá lugar el viernes 30 de enero a las 20:00 horas, comenzando en Bahía El Brete, sobre la Costanera de Posadas. Los asistentes podrán disfrutar de un recorrido festivo que destaca la riqueza cultural de la provincia, fomentando el encuentro y la diversión para todas las edades.

Cultura y diversión en cada paso

Los Carnavales Misioneros no solo celebran la música y el baile, sino también la identidad de la región, convirtiéndose en un punto de encuentro para familias, turistas y amantes del carnaval. La propuesta busca ofrecer un espectáculo que combine tradición y modernidad, asegurando noches inolvidables durante toda la temporada.

Descubrí más sobre los Carnavales Misioneros 2026

Para conocer detalles de la programación y planificar tu visita, los interesados pueden ingresar a misiones.tur.ar/carnavales y descubrir todas las sorpresas que traerá esta edición.

Con este lanzamiento, Misiones invita a toda la comunidad y visitantes a sumergirse en la pasión y el color que caracterizan a los Carnavales Misioneros 2026, marcando el primer paso hacia una temporada que promete quedarse en la memoria de todos.

