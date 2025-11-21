Misiones Maravilla EVT ofrece tres salidas grupales —7, 13 y 20 de diciembre— para vivir la Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral en Alem. Cada excursión incluye traslado ida y vuelta desde Posadas y tiempo libre para disfrutar del desfile de carrozas, el parque temático y los espectáculos.

Misiones Maravilla EVT lanza tres salidas grupales para vivir la Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral en Alem

La ciudad de Leandro N. Alem volverá a convertirse en diciembre en el epicentro de una de las celebraciones más convocantes de Misiones: la Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral, que en su edición número XXX ofrecerá espectáculos, muestras temáticas, desfile de carrozas y un parque navideño único en el país.

Para acompañar esta propuesta y facilitar el acceso de los visitantes, Misiones Maravilla EVT anunció tres salidas grupales desde Posadas, programadas para el 7, 13 y 20 de diciembre.

Para hacer tu reserva, hace clic acá.

Las excursiones están diseñadas para quienes desean disfrutar del evento sin preocuparse por la logística. Cada salida incluye traslado ida y vuelta, coordinación del equipo de la agencia y tiempo libre para recorrer el parque temático, asistir a los shows y participar del histórico desfile de carrozas, uno de los grandes atractivos de la fiesta.

Un evento que crece año tras año

Desde principios de año, vecinos, artesanos, talleres permanentes y el municipio local trabajan en la organización de esta edición que se extenderá durante casi todo diciembre.

El evento combina propuestas culturales, religiosas y turísticas que abarcan un parque temático con más de 4,5 hectáreas, muestras sobre el Antiguo Testamento, recreaciones históricas, exposición de pesebres del mundo, la casita del Papá Noel misionero, feria artesanal y más de 40 stands gastronómicos.

El desfile de carrozas, el gran imán

Con 20 carrozas alegóricas y alrededor de 600 personas en escena, el desfile recrea el nacimiento de Jesús con un despliegue escenográfico que reúne a miles de espectadores en cada edición. La Comisión Organizadora adelantó que este año habrá innovaciones en los diseños y en la iluminación, resultado del trabajo que se desarrolla durante todo el año en el Taller de la Navidad.

Cartelera artística destacada

La programación incluye la presencia de artistas nacionales, provinciales y locales. Entre ellos:

Domingo 7: Banda XXI y Cristian y La Ruta

Sábado 13: Los Nocheros y Pamela Ayala

Sábado 20: Los Mitá y Tupá

Además de los artistas principales, estos días tambien contarán con: numerosos elencos de danza, coros y compañías teatrales.

Tres oportunidades para viajar con Misiones Maravilla

Fechas disponibles:

Domingo 7 de diciembre

Sábado 13 de diciembre

Sábado 20 de diciembre

Salida: 18 h – 4° tramo de la Costanera de Posadas

Incluye: traslado ida y vuelta + coordinación

Contacto: WhatsApp +54 9 3764 60-3895

Cada viaje está pensado para brindar comodidad, seguridad y una experiencia completa en uno de los eventos más representativos del calendario navideño argentino.