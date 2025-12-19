Misiones anuncia horarios especiales de Parques Turísticos y Conjuntos Jesuítico–Guaraníes por Navidad y Año Nuevo

El Ministerio de Turismo de Misiones comunicó los horarios especiales de funcionamiento de los Parques Turísticos Provinciales y de los Conjuntos Jesuítico–Guaraníes durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, con el objetivo de que visitantes y residentes puedan planificar sus recorridos con anticipación.

Los Parques Turísticos —Parque Temático de la Cruz de Santa Ana, Parque Provincial Salto Encantado y Parque Provincial Moconá— abrirán sus puertas los días 24 y 31 de diciembre desde las 9:00, permitiendo la permanencia en los predios hasta las 15:00. En tanto, permanecerán cerrados los días 25 de diciembre y 1 de enero, fechas en las que se conmemoran las celebraciones principales.

Por su parte, los Conjuntos Jesuítico–Guaraníes de Corpus Christi, San Ignacio Miní, Nuestra Señora de Loreto, Santa Ana y Santa María la Mayor atenderán al público los días 24 y 31 de diciembre a partir de las 7:30, con permanencia hasta las 15:00, mientras que permanecerán cerrados el 25 de diciembre y el 1 de enero.

La medida busca adaptar los servicios turísticos a las celebraciones de fin de año, garantizando condiciones adecuadas para el disfrute responsable de propios y visitantes. El Ministerio de Turismo destacó la importancia de organizar las visitas con antelación, especialmente en fechas de alta concurrencia, para asegurar una experiencia cómoda y segura en los distintos espacios culturales y naturales de la provincia.

Con esta planificación, Misiones ofrece alternativas para quienes deseen combinar el descanso con la exploración de sus atractivos turísticos, promoviendo la cultura, la historia y la naturaleza de la región en un marco de seguridad y orden.

