Vacaciones de verano en Misiones: salida grupal Full Day a las Cataratas del Iguazú el 25 de enero, con Misiones Maravilla EVT

Salida grupal full day a las Cataratas Argentinas este domingo 25 de enero, con traslado ida y vuelta desde Posadas, ingreso incluido al Parque Nacional Iguazú y visita al Hito Tres Fronteras. El paquete está pensado para disfrutar las vacaciones de verano en Misiones y ofrece tarifa promocional desde $98.600 para residentes misioneros, con la posibilidad de pagar hasta en tres cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard.

En el marco de las vacaciones de verano en Misiones, Misiones Maravilla EVT ofrece una salida grupal full day a las Cataratas del Iguazú, una de las principales postales naturales del país, con una propuesta pensada para disfrutar del destino de manera organizada y cómoda.

Vacaciones de verano

La actividad se realizará el domingo 25 de enero, con salida desde Posadas a las 6:30 y regreso estimado alrededor de las 21, permitiendo aprovechar una jornada completa en Puerto Iguazú. El servicio de traslado estará a cargo de Misiones Maravilla EVT, agencia de viajes y turismo responsable de la coordinación general del paquete. Y para realizar una reserva, debe comunicarse a través del WhatsApp de la empresa, 3764-603895.

El recorrido incluye traslados ida y vuelta desde Posadas en vehículo privado, bajo modalidad de servicio grupal compartido, además del ingreso y recorrido por el Parque Nacional Iguazú (lado argentino), con la entrada incluida. Esto permite a los pasajeros recorrer los circuitos habilitados del área protegida y disfrutar de las Cataratas sin necesidad de realizar gestiones adicionales.

Como parte del itinerario, la propuesta suma también un paseo por el Hito Tres Fronteras, uno de los espacios turísticos más emblemáticos de Puerto Iguazú, donde confluyen Argentina, Brasil y Paraguay, y que se ha consolidado como una visita obligada para quienes llegan a la ciudad.

Para realizar la reserva, haga clic acá.

Detalles del paquete

Incluye:

Traslados ida y vuelta desde Posadas en vehículo de turismo, en servicio grupal compartido.

Recorrido por el Parque Nacional Iguazú (lado argentino).

Ticket de ingreso al Parque Nacional Iguazú.

Paseo por el Hito Tres Fronteras.

No incluye:

Comidas, bebidas y gastos personales.

Servicios opcionales, propinas, extras y todo aquello no detallado en el programa.

El valor del paquete es desde los $98.600 por persona, para residentes misioneros. Además de la posibilidad de abonar hasta en 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito VISA o Mastercard.

Desde la organización destacaron que se trata de una alternativa ideal para quienes buscan aprovechar el verano en Misiones, redescubrir uno de sus principales atractivos turísticos y hacerlo a través de un servicio planificado, con horarios definidos y cupos limitados, por lo que recomiendan realizar la reserva con anticipación.

Tal vez te interese leer: Misiones cerró el año con un balance turístico positivo y una proyección sostenida del sector