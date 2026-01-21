San Valentín en El Soberbio: Misiones Maravilla EVT ofrece una escapada de naturaleza y aventura para parejas

La agencia de viajes y turismo Misiones Maravilla lanzó una propuesta especial para celebrar San Valentín en El Soberbio, con dos noches de alojamiento en Virgin Lodge Moconá, pensión completa, cena especial y actividades de aventura en plena selva misionera, del 14 al 16 de febrero.

Para hacer una reserva, hace clic aquí.

San Valentín en la selva misionera: Misiones Maravilla EVT propone una escapada romántica y de aventura en El Soberbio

Con una propuesta que combina naturaleza, descanso y actividades al aire libre, la agencia de viajes y turismo Misiones Maravilla lanzó un paquete especial para celebrar el Día de los Enamorados en uno de los entornos naturales más emblemáticos de la provincia. Se trata de “San Valentín en Moconá”, una experiencia pensada para parejas que buscan desconectarse de la rutina y vivir una estadía diferente en plena selva misionera.

El paquete tiene como destino El Soberbio, en la región de los Saltos del Moconá, y contempla dos noches de alojamiento en el Virgin Lodge Moconá, un complejo reconocido por su integración con el entorno natural y su propuesta de turismo sustentable. Las fechas previstas son del 14 al 16 de febrero, coincidiendo con el fin de semana de San Valentín.

La propuesta incluye pensión completa, con desayuno, almuerzo y cena, y suma como eje central una cena especial por el Día de los Enamorados, diseñada para ofrecer un momento íntimo en un contexto de selva y río. A esto se agregan diversas actividades recreativas y de aventura, entre ellas rappel, kayak, tiro con arco y caminatas guiadas, además del uso libre de las instalaciones del lodge.

Desde Misiones Maravilla señalaron que el paquete apunta a un segmento de viajeros que prioriza las experiencias por sobre los formatos tradicionales. “Es una propuesta pensada para parejas que buscan algo distinto: contacto real con la naturaleza, descanso, buena gastronomía y actividades que permitan compartir tiempo de calidad”.

La agencia ofrece la posibilidad de abonar mediante tarjetas Visa o Mastercard en hasta tres cuotas sin interés, una modalidad que busca facilitar el acceso a este tipo de escapadas de corta duración pero de alto valor experiencial.

Las reservas se realizan a través del WhatsApp de Misiones Maravilla, al 3764-603895, donde los interesados pueden solicitar información detallada, consultar disponibilidad y coordinar la forma de pago del paquete especial de San Valentín en El Soberbio.

Más allá del atractivo romántico, la propuesta también se inscribe en una tendencia creciente del turismo en Misiones: escapadas de pocos días, orientadas al bienestar, la aventura moderada y la desconexión digital, en destinos de fuerte identidad natural. En ese sentido, El Soberbio y la zona de Moconá se consolidan como una alternativa cada vez más elegida por parejas de la región y de otras provincias.

Con este lanzamiento, Misiones Maravilla refuerza su oferta de paquetes temáticos y su apuesta por el turismo de experiencias, posicionando a la selva misionera no solo como un destino de naturaleza, sino también como escenario para celebraciones especiales como el Día de los Enamorados.