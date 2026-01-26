Salida grupal a los Saltos del Moconá: Misiones Maravilla EVT organiza una salida con todo incluido y en cuotas sin interés

Misiones Maravilla EVT realizará este domingo 1 de febrero una nueva salida grupal desde Posadas hacia los Saltos del Moconá, uno de los atractivos naturales más singulares de la provincia y del mundo. La propuesta está orientada a quienes buscan conocer este destino con servicios organizados, coordinación permanente y opciones de financiación accesibles.

El paquete incluye traslado ida y vuelta desde Posadas, ingreso al Parque Provincial Moconá, navegación por los saltos, caminatas por senderos de selva y almuerzo sin bebidas. Además, la empresa ofrece la posibilidad de abonar el viaje en hasta tres cuotas sin interés con tarjetas Visa o MasterCard, una alternativa pensada para facilitar el acceso a esta experiencia.

Para realizar una reserva, hace clic acá.

Los Saltos del Moconá

El Parque Provincial Moconá se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera Yabotí, en el departamento San Pedro, y protege más de 253.000 hectáreas de selva paranaense. En su extensión territorial se desarrolla el río Uruguay, que en este tramo funciona como frontera natural entre Argentina y Brasil.

El principal atractivo del parque son los Saltos del Moconá, un fenómeno geológico único en el mundo. A diferencia de otras cataratas, los saltos se extienden de manera longitudinal y paralela al río Uruguay, producto de una falla geológica ocurrida hace millones de años. Esta característica determina que su altura varíe según el nivel del río y las precipitaciones: en años de crecida suelen medir entre 2 y 4 metros, mientras que en períodos de bajante alcanzan entre 6 y 8 metros, con registros excepcionales que pueden llegar a los 10 metros.

Uno de los momentos más esperados del recorrido es la excursión náutica, que permite observar los saltos en primer plano. La actividad comienza en el centro de visitantes, desde donde se realiza un traslado vehicular de aproximadamente 2.000 metros hasta el estacionamiento inferior. Luego, los visitantes descienden por una escalera de unos 45 escalones hasta el punto de embarque, donde inicia la travesía fluvial. Las lanchas están equipadas con todos los elementos de seguridad y el paseo es acompañado por personal capacitado durante toda la experiencia.

El acceso al parque es asfaltado desde la localidad de El Soberbio y de camino terrado desde San Pedro, y su habilitación —al igual que la navegación— depende de la altura del arroyo Yabotí y del nivel del río Uruguay, factores que se monitorean de manera permanente.

Desde Misiones Maravilla destacaron que esta salida forma parte de sus viajes grupales regulares, con cupos limitados y planificación integral, pensados tanto para turistas como para misioneros que desean recorrer los principales paisajes de la provincia. Las consultas y reservas pueden realizarse a través de su WhatsApp 3764-603895, con la posibilidad de asegurar el lugar y pagar el viaje en tres cuotas sin interés con tarjetas Visa o MasterCard.