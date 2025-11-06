Conocé los Saltos del Moconá: viví una aventura única con todo incluido viajando con Misiones Maravilla

Saltos del Moconá: una escapada a lo extraordinario con Misiones Maravilla EVT

¿Alguna vez soñaste con descubrir una maravilla natural única en el mundo?

Los Saltos del Moconá, en el corazón de la Reserva de la Biosfera Yabotí, te esperan con su impresionante espectáculo: una caída de agua que corre paralela al río Uruguay, formando saltos que pueden alcanzar hasta 10 metros de altura según el nivel del río.

Esta joya de Misiones se encuentra en el Parque Provincial Moconá, al que se accede desde El Soberbio o San Pedro, atravesando caminos de selva y naturaleza pura. Es un lugar tan especial, que su accesibilidad varía según las condiciones del arroyo Yabotí, lo que hace que cada visita sea distinta.

Misiones Maravilla EVT te invita a vivir esta experiencia de forma cómoda, segura y accesible. Organizamos salidas grupales desde Posadas con todo incluido, para que solo te preocupes por disfrutar.

¿Qué incluye el paquete?

Traslado ida y vuelta desde Posadas

Entrada al Parque Provincial

Navegación fluvial al pie de los Saltos

Almuerzo

Caminata guiada por la selva misionera

📅 Elegí el mes que más te convenga

💳 Congelás el precio y pagás en cuotas fijas

🔖 Afiliados a IPS: 10% de descuento exclusivo

No te quedes con las ganas de conocer este paraíso natural que combina aventura, biodiversidad y paisajes impactantes.

