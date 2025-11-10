Iguazú ultima detalles para celebrar el #CataratasDay el 11 de noviembre con grandes promociones, eventos y más de 800 jóvenes emprendedores

Este martes 11 de noviembre, Puerto Iguazú se prepara para una nueva edición del #CataratasDay, la fecha que conmemora la elección de las Cataratas del Iguazú como una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo. La jornada combinará acciones de promoción, beneficios turísticos y propuestas empresariales que invitan a redescubrir uno de los paisajes más emblemáticos del planeta.

Ronda de negocios y fortalecimiento del turismo MICE

La celebración comenzará por la mañana con una ronda de negocios del sector turístico, que reunirá a prestadores, agencias, hoteleros, operadores y representantes institucionales de toda la región. La actividad busca fortalecer la articulación público-privada, generar nuevas oportunidades comerciales y seguir consolidando a Iguazú como un destino líder del turismo nacional e internacional.

Descuentos y promociones del 8 al 11 de noviembre

Desde el sábado 8 hasta el martes 11, la ciudad desarrolla una gran campaña de descuentos y promociones en hoteles, restaurantes, excursiones y comercios locales. La iniciativa, impulsada conjuntamente por el sector público y privado, tiene como objetivo fomentar las visitas durante el fin de semana largo y celebrar el orgullo de ser hogar de una de las maravillas naturales más admiradas del mundo.

Entre las promociones confirmadas se destacan:

Cruceros Iguazú: 2×1 en bebidas a bordo.

Hotel Guaminí: 25% de descuento en su restaurante y 20% en alojamiento.

Tirolesa Iguazú: 15% de descuento en todas las actividades.

Duty Free Shop Iguazú: rebajas del 20% al 40% en una amplia variedad de productos.

Restaurantes Raíces Amambay y Raíces Iguazú: 30% de descuento en cenas.

Activación conmemorativa en el Parque Nacional

El martes 11, en el Parque Nacional Iguazú, se llevará a cabo una activación especial que invitará a los visitantes a tomarse fotografías y compartirlas en redes sociales con el hashtag #CataratasDay. La acción busca sumarse a la celebración global y recordar el valor ambiental, simbólico y turístico de este patrimonio natural compartido por Argentina y Brasil.

Final nacional de “Sembrando Empresarios”

Coincidiendo con la fecha, Puerto Iguazú será sede de la final nacional del certamen “Sembrando Empresarios”, un encuentro académico que promueve el liderazgo, la innovación y el trabajo en equipo entre estudiantes secundarios de todo el país.

Organizado por SimulArg y la Asociación Civil Comisión de Integración de Padres Docentes de la E.P.E.T. N.º 4, con el apoyo del Ministerio de Turismo de Misiones y la Municipalidad de Puerto Iguazú, el evento se desarrollará del 11 al 13 de noviembre en los salones del Centro de Empleados de Comercio.

Más de 800 jóvenes competirán aplicando sus conocimientos en gestión empresarial mediante un simulador desarrollado por la Universidad Nacional del Litoral y la Universidad Católica de Santa Fe. La iniciativa busca fortalecer el espíritu emprendedor y la cooperación entre estudiantes, en un marco que combina innovación, aprendizaje y naturaleza.

Historia y relevancia del #CataratasDay

El #CataratasDay recuerda aquel 11 de noviembre de 2011, cuando, tras una votación mundial organizada por la fundación suiza New7Wonders, las Cataratas del Iguazú fueron consagradas como una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo.

Este reconocimiento marcó un hito para el turismo en Misiones, elevando la visibilidad internacional del destino y consolidando su reputación como un lugar de gran valor natural y cultural. Desde entonces, cada aniversario se celebra como una jornada de orgullo local, compromiso ambiental y promoción turística.

Las Siete Maravillas Naturales del Mundo elegidas en aquella histórica votación fueron:

Cataratas del Iguazú (Argentina – Brasil) Amazonas (Sudamérica) Bahía de Ha Long (Vietnam) Isla Jeju (Corea del Sur) Río Subterráneo de Puerto Princesa (Filipinas) Montaña de la Mesa (Sudáfrica) Isla de Komodo (Indonesia)

A catorce años de aquel logro, Iguazú vuelve a vestirse de fiesta, celebrando sus cataratas, renovando el mensaje de preservación ambiental y compartiendo con el mundo la belleza imponente de una de las joyas naturales más extraordinarias del planeta.

