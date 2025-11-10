Misiones consolidó su posicionamiento como destino inteligente en Festuris Gramado 2025

Del 6 al 9 de noviembre, la provincia de Misiones participó del espacio Business & Innovation – MICE en una nueva edición de Festuris Gramado, uno de los eventos de negocios turísticos más importantes de América Latina. La presencia misionera reafirmó su posicionamiento como destino inteligente, innovador y estratégico dentro del segmento de turismo de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones.

El encuentro, desarrollado en Serra Park, en el estado brasileño de Rio Grande do Sul, reunió a destinos, marcas y operadores turísticos de toda la región. Reconocido por su perfil profesional y su capacidad para generar resultados concretos, Festuris Gramado se consolidó como un espacio clave para el intercambio comercial, la creación de alianzas estratégicas y la difusión de nuevas tendencias en materia de sostenibilidad, tecnología e innovación aplicada al turismo.

Promoción estratégica bajo la marca Visit Misiones

Misiones, a través de la marca Visit Misiones, integró el área Business & Innovation – MICE, un sector especialmente orientado a la promoción de la innovación y de la tecnología aplicada al turismo de reuniones. Allí, la delegación provincial presentó la oferta turística integral de Misiones y su infraestructura preparada para recibir eventos de nivel nacional e internacional, consolidando su perfil dentro del segmento MICE.

Durante las jornadas, el equipo de Visit Misiones mantuvo más de 20 reuniones de trabajo con empresas, hosted buyers y expositores internacionales. En estos encuentros se promovieron los atractivos naturales y culturales de la provincia, así como su creciente capacidad para recibir congresos, convenciones y viajes corporativos en un entorno sustentable y tecnológicamente adaptado.

La participación permitió reforzar vínculos comerciales con actores estratégicos del turismo latinoamericano y generar nuevas oportunidades de cooperación. Además, sirvió como plataforma para mostrar el compromiso de Misiones con un modelo turístico basado en la sostenibilidad, la conectividad y la innovación, tres pilares que definen su identidad como destino inteligente.

Festuris, un espacio de referencia en el turismo de negocios

El Festuris Gramado es considerado uno de los principales encuentros profesionales del turismo en la región, con una trayectoria que lo ha posicionado como un punto de convergencia entre el sector público y privado. Su formato combina espacios de exposición con rondas de negocios y capacitaciones orientadas a promover la transformación del sector.

Cada año, el evento reúne a más de dos mil marcas y destinos, junto a representantes de más de 40 países, convirtiéndose en un escenario ideal para que los participantes establezcan contactos directos, presenten productos y servicios, y detecten tendencias de consumo emergentes.

Dentro de este marco, el área Business & Innovation – MICE se consolida como un punto de encuentro entre las soluciones tecnológicas y los destinos interesados en fortalecer su presencia en el mercado de reuniones y eventos. La inclusión de Misiones en este espacio representa un reconocimiento al trabajo sostenido de la provincia en materia de promoción turística y a su apuesta por el desarrollo de un modelo innovador y sustentable.

Misiones como destino inteligente y sostenible

La presencia de Misiones en Festuris 2025 se inscribe en una estrategia de posicionamiento global que busca consolidar su imagen como destino turístico inteligente. Esta visión se articula con los lineamientos internacionales que promueven el desarrollo de territorios conectados, sostenibles y resilientes, donde la innovación tecnológica se combina con la protección del patrimonio natural y cultural.

El enfoque de destino inteligente implica el uso de herramientas digitales para mejorar la gestión turística, optimizar la experiencia del visitante y fortalecer la competitividad del destino. En este sentido, Misiones ha avanzado en la implementación de soluciones tecnológicas para la promoción, la conectividad y la gestión de datos turísticos, lo que le permite adaptarse a las nuevas exigencias del mercado internacional.

Al mismo tiempo, la provincia mantiene una fuerte orientación hacia la sostenibilidad, valorando sus recursos naturales únicos —como la Selva Paranaense y las Cataratas del Iguazú— y promoviendo un turismo responsable que preserve la biodiversidad. La participación en encuentros internacionales como Festuris refuerza esta política, al posicionar a Misiones como un modelo de equilibrio entre crecimiento económico, innovación tecnológica y conservación ambiental.

Alianzas estratégicas y conectividad regional

Otro de los ejes destacados durante la presencia de Misiones en Festuris fue la promoción de su conectividad aérea y terrestre, que continúa en expansión y resulta fundamental para el desarrollo del turismo de eventos y negocios. En los últimos años, la provincia ha ampliado su red de vuelos nacionales e internacionales, lo que facilita la llegada de visitantes desde los principales centros urbanos del país y de la región.

Esta mejora en la conectividad, sumada a una infraestructura hotelera y de servicios en crecimiento, permite a Misiones ofrecer condiciones competitivas para la realización de congresos, ferias y reuniones empresariales. Además, la colaboración entre el sector público y el privado —a través de cámaras empresarias, instituciones académicas y organismos de promoción— fortalece la capacidad del destino para atraer inversiones y organizar eventos de gran escala.

El modelo MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) se ha convertido en uno de los motores más dinámicos del turismo global, y Misiones busca posicionarse de manera sólida en este segmento mediante una estrategia integral de promoción internacional. La participación en ferias, misiones comerciales y campañas digitales permite amplificar el alcance de la marca Visit Misiones y difundir una imagen moderna y profesional del destino.

Promoción internacional de la identidad turística

A través de la marca Visit Misiones, la provincia impulsa una política sostenida de promoción internacional que combina la participación en ferias presenciales con estrategias digitales enfocadas en la visibilidad global. Esta iniciativa busca consolidar una identidad turística coherente, que refleje los valores diferenciales del destino: naturaleza, innovación y hospitalidad.

En los últimos años, la presencia de Misiones en eventos internacionales ha permitido ampliar su red de contactos y fortalecer su reputación entre los principales operadores turísticos del continente. Festuris Gramado, en particular, ofrece una plataforma ideal para mantener una comunicación directa con el mercado brasileño, considerado estratégico tanto por su cercanía geográfica como por el volumen de visitantes que genera hacia la región del nordeste argentino.

La proyección internacional de Misiones como destino MICE también contribuye al desarrollo económico local, ya que fomenta la generación de empleo, la inversión privada y el crecimiento de rubros asociados como la hotelería, la gastronomía, el transporte y los servicios tecnológicos.

Una estrategia de futuro

La participación de Misiones en Festuris Gramado 2025 fue un paso más dentro de una estrategia de largo plazo orientada a la internacionalización del turismo provincial. La combinación de innovación, sostenibilidad y conectividad define el camino hacia un modelo turístico que genera valor agregado y promueve el desarrollo equilibrado del territorio.

Con su integración en el espacio Business & Innovation – MICE, la provincia reafirmó su compromiso con las tendencias que marcan el futuro del turismo mundial, consolidando su posicionamiento como destino de referencia para el turismo de reuniones y eventos en América del Sur.

La política de promoción llevada adelante a través de Visit Misiones continuará profundizando esta línea de acción, apostando a la construcción de un destino competitivo, sostenible y tecnológicamente avanzado, capaz de atraer inversiones, eventos internacionales y visitantes de todo el mundo.

En definitiva, la presencia de Misiones en Festuris Gramado no solo representó una vitrina internacional para su oferta turística, sino también una confirmación del rumbo elegido: el de un territorio que se proyecta al mundo con una visión innovadora, sustentable y colaborativa, consolidándose como un destino inteligente preparado para el turismo del futuro.

