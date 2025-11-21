Misiones Maravilla EVT estará presente en la Feria de Turismo de Misiones con paquetes de verano, sorteos y el Hot Sale Turístico

Misiones Maravilla EVT participará de la Feria de Turismo de Misiones con un stand donde presentará sus paquetes para el verano, ofertas exclusivas, descuentos en el stand y sorteos de salidas regulares. Además, acompañará el Hot Sale Turístico, que permitirá acceder a destinos seleccionados en hasta seis cuotas sin interés.

Misiones Maravilla EVT confirmó su presencia en la nueva edición de la Feria de Turismo de Misiones (FTM), que se realizará el sábado 29 y domingo 30 de noviembre en el Parque Paraguayo de la ciudad de Posadas. La agencia formará parte del sector de expositores con un stand propio, donde presentará su oferta para la temporada de verano.

Durante las dos jornadas, Misiones Maravilla exhibirá paquetes turísticos para la temporada verano 2025/2026, con propuestas que abarcan destinos dentro de la provincia de Misiones. La agencia adelantó que la feria será un espacio clave para acercar información actualizada sobre salidas grupales, escapadas cortas y experiencias diseñadas para distintos perfiles de viajeros.

Misiones Maravilla EVT en la FTM 2025

Entre las acciones previstas se encuentran sorteos especiales de salidas, como son: Navidad en Alem, Saltos del Moconá, Cataratas del Iguazú, y mucho mas, abierto a quienes visiten el stand. De manera paralela, la agencia aplicará descuentos exclusivos válidos únicamente durante los días de la feria, dirigidos a quienes decidan concretar una reserva en el momento.

Otro punto destacado será la adhesión al Hot Sale Turístico, que permitirá acceder a servicios y paquetes seleccionados en 1 y hasta 6 cuotas sin interés, gracias al acompañamiento financiero del Banco Macro. Esta modalidad se integrará a las promociones que se ofrecerán en el predio como incentivo para la compra anticipada de experiencias para el verano.

La FTM se desarrollará en ambos días, de 18:00hs a 23:00hs, con la presencia de municipios, empresas y emprendedores de la cadena productiva del turismo. En ese marco, la participación de Misiones Maravilla EVT buscará reforzar la visibilidad de la oferta receptiva y facilitar herramientas para que los visitantes puedan concretar la planificación de sus vacaciones.