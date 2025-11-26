Posadas se alista para convertirse en el punto de encuentro del 35° Torneo Nacional de Mami’s Hockey, que se realizará del 27 al 29 de noviembre y reunirá a 42 equipos de diversas provincias argentinas y posicionará a la capital misionera como centro del deporte social y recreativo. El movimiento que generará la llegada de delegaciones impulsará de manera directa la actividad turística, hotelera y gastronómica en la ciudad.

Los equipos participantes provienen de San Juan, Tucumán, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Río Negro y Mendoza, entre otras jurisdicciones. La competencia convocará tanto a categorías menores como a jugadoras de más de 55 años, reforzando el espíritu integrador que caracteriza a esta disciplina y que combina deporte, recreación y desarrollo comunitario.

Las delegaciones comenzarán a arribar desde principios de la semana del torneo: algunas lo harán desde el lunes y otras a partir del miércoles, lo que anticipa un flujo constante de visitantes y un impacto positivo en múltiples rubros vinculados al turismo. Hoteles, restaurantes y comercios esperan un aumento significativo en la demanda, ya que los equipos aprovecharán su estadía para recorrer y disfrutar los atractivos naturales y culturales que ofrece Misiones.

Además de su relevancia competitiva, el encuentro busca fortalecer el posicionamiento de la provincia como sede habitual de eventos deportivos nacionales. La presencia de delegaciones que regresan edición tras edición, junto con la incorporación de nuevos equipos, evidencia el crecimiento y la proyección del hockey social en la región.

Con esta nueva edición, Misiones reafirma su rol como anfitriona de iniciativas que impulsan el deporte femenino y promueven la integración, generando beneficios que trascienden la cancha y se reflejan en la vida social, cultural y económica de la provincia.

