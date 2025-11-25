Alem se enciende en Navidad y Misiones Maravilla EVT te lleva el 7 de diciembre para disfrutar de shows en vivo y el gran desfile de carrozas

Misiones Maravilla EVT ofrece una salida grupal el domingo 7 de diciembre para vivir la Navidad en Alem. Incluye traslado ida y vuelta desde Posadas y disfruta de una noche con el Desfile de Carrozas, más los shows de Banda XXI y Cristian y La Ruta.

La ciudad de Leandro N. Alem se prepara para recibir a miles de visitantes en la edición número XXX de la Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral, y Misiones Maravilla EVT ofrece una propuesta pensada para quienes quieren vivirla sin preocuparse por la organización del viaje: una salida grupal exclusiva el domingo 7 de diciembre, con traslado ida y vuelta desde Posadas.

Navidad en Alem

Esta primera jornada de la fiesta contará con una programación destacada que refuerza el atractivo de la salida: el clásico y multitudinario Desfile de Carrozas, además de los shows en vivo de Banda XXI y Cristian y La Ruta, dos propuestas muy convocantes que integran la cartelera de esta edición.

La salida de Misiones Maravilla EVT está diseñada para quienes desean disfrutar del evento con comodidad. El grupo partirá a las 18 horas desde el 4° tramo de la Costanera de Posadas, con coordinación permanente y un esquema pensado para aprovechar al máximo la noche en Alem. Una vez en el predio, los visitantes podrán recorrer el parque temático navideño —considerado único en el país por su despliegue escenográfico, sus muestras temáticas y su iluminación— antes del inicio de los espectáculos centrales.

El Desfile de Carrozas, uno de los puntos más convocantes de la celebración, reúne a más de 20 carrozas alegóricas y alrededor de 600 personas en escena en una recreación visual del nacimiento de Jesús que año tras año sorprende a nuevos y habituales visitantes. A este atractivo se suman los shows de Cristian y La Ruta y Banda XXI, que llegarán al escenario mayor para completar una noche de música y celebración

Las personas interesadas en sumarse a la excursión del domingo 7 de diciembre pueden comunicarse vía WhatsApp al +54 9 3764 60-3895.