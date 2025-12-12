Este fin de semana se realiza la primera edición de Expo Posadas al Río en la playa El Brete

La ciudad de Posadas se prepara para vivir la primera edición de Expo Posadas al Río, un encuentro que busca celebrar la identidad ribereña y ofrecer un espacio donde naturaleza, producción local y propuestas recreativas convivan en torno al Paraná. El evento se realizará el 13 y el 14 de diciembre desde las cinco de la tarde en la playa El Brete y se proyecta como una invitación a mirar, sentir y disfrutar la ciudad desde su costado más ligado al río.

La propuesta reúne en un mismo paseo actividades pensadas para todo público. En este sentido, los visitantes podrán recorrer stands de emprendimientos misioneros, descubrir nuevas producciones locales y probar sabores que acompañan la experiencia del atardecer frente al Paraná. También habrá música en vivo y DJs, por lo que la programación buscará generar un ambiente dinámico mientras la brisa del río acompaña cada momento.

La organización anticipa que el espacio estará orientado a quienes buscan una combinación de relax y entretenimiento. A lo largo de ambas jornadas se ofrecerán actividades recreativas y propuestas deportivas, además de demostraciones vinculadas a la cultura náutica. La intención es integrar deporte, naturaleza y disfrute en un entorno accesible para vecinas, vecinos y visitantes.

Asimismo, el espíritu del encuentro se apoya en la forma de vivir característica de la región, que combina mate, aire libre y una relación permanente con el Paraná. Expo Posadas al Río intentará poner en valor esa identidad local y, al mismo tiempo, ofrecer alternativas recreativas para compartir en familia y con amigos.

La playa El Brete será el punto de reunión para este evento que busca consolidarse como un espacio donde la ciudad puede mostrarse en su versión más ribereña. Con propuestas variadas y un escenario natural privilegiado, la expo se presenta como una oportunidad para vivir Posadas desde otra perspectiva y conectar con su esencia.

