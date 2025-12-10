Navidad en Alem: viaje grupal desde Posadas para disfrutar el show de Los Mitá el 20 de diciembre, con Misiones Maravilla EVT

Misiones Maravilla EVT organiza una salida grupal el sábado 20 de diciembre para vivir la Navidad en Alem, con los shows en vivo de Los Mitá y Tupá. Incluye traslado ida y vuelta desde Posadas y tiempo para recorrer el parque temático, la feria gastronómica y la ornamentación navideña.

La edición número XXX de la Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral continúa convocando a miles de visitantes en la ciudad de Leandro N. Alem, y Misiones Maravilla EVT suma una nueva oportunidad para quienes buscan disfrutar de este evento único: una salida grupal el sábado 20 de diciembre, con traslado ida y vuelta desde Posadas y una programación destacada que incluye los shows de Los Mitá y Tupá.

Para hacer su reserva, haga clic aquí.

La jornada del 20 será una de las más animadas del calendario, combinando música en vivo, propuestas gastronómicas y la ornamentación navideña que caracteriza a la ciudad durante todo diciembre. El parque temático, que recrea escenas bíblicas, pesebres del mundo y la vida en tiempos de Jesús, se presenta nuevamente como uno de los atractivos principales para quienes visitan la capital misionera de la Navidad.

Además de las muestras temáticas y las ferias, la noche contará con un ambiente festivo reforzado por el estilo característico de Los Mitá y el repertorio del grupo Tupá, dos propuestas que atraen a públicos de todas las edades y que formarán parte del escenario mayor montado para esta edición.

La salida de Misiones Maravilla EVT está pensada para quienes prefieren viajar de manera organizada y sin preocupaciones. El grupo partirá desde el 4° tramo de la Costanera de Posadas, en un viaje coordinado para garantizar comodidad, seguridad y tiempo suficiente para recorrer cada espacio antes de los espectáculos centrales.

Navidad en Alem

La fiesta, que este año mantiene su acceso totalmente gratuito, continúa consolidándose como uno de los eventos culturales y turísticos más importantes de la provincia. La ornamentación de calles, plazas y del parque temático, junto a un despliegue de luces y escenografías que se preparan durante todo el año, aportan un marco distintivo que atrae a visitantes de distintas provincias y países limítrofes.

A esto se suma una amplia oferta gastronómica con más de 40 stands distribuidos en el predio, además de ferias artesanales y actividades complementarias que forman parte de la programación de diciembre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Misiones Maravilla | Agencia de Viajes y Turismo (@misionesmaravilla)

Quienes deseen sumarse a la salida del sábado 20 de diciembre pueden reservar su lugar o solicitar más información a través de WhatsApp al +54 9 376 460-3895.

Tal vez te interese leer: Verano en Misiones | Misiones Maravilla EVT presentó sus propuestas de temporada: tres escapadas imperdibles para disfrutar Misiones