“Aromas de Navidad”, una experiencia completa de 2 días para vivir la Navidad en Alem y la actividad «Día del té», con Misiones Maravilla EVT

Misiones Maravilla EVT lanzó el paquete turístico “Aromas de Navidad”, una propuesta pensada para quienes buscan vivir la Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral en Leandro N. Alem y, al mismo tiempo, recorrer otros destinos del centro y sur de la provincia, como Oberá, a través de experiencias vinculadas a la gastronomía, la producción regional y la naturaleza.

Para realizar una reserva, hace clic aquí.

Aromas de Navidad

El viaje está previsto para los días 27 y 28 de diciembre y tiene como eje central la visita a la Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral, uno de los eventos más convocantes del calendario turístico misionero, que desde 2013 cuenta con jerarquía nacional. La celebración, reconocida por su fuerte impronta cultural y espiritual, reúne espectáculos, representaciones tradicionales, paseos temáticos y propuestas gastronómicas que atraen cada año a miles de visitantes.

Además de la participación en la fiesta, el paquete incluye traslados ida y vuelta, una noche de alojamiento con desayuno y almuerzos programados, junto a actividades complementarias que amplían la experiencia turística. Entre ellas se destacan una jornada dedicada al té, con visita a un establecimiento artesanal, y recorridos por espacios naturales como el Arboretum, además de una escala en Oberá, ciudad reconocida por su perfil cultural y productivo.

Desde Misiones Maravilla EVT señalaron que la iniciativa apunta a facilitar el acceso a un evento de gran relevancia provincial y nacional, integrándolo con propuestas que ponen en valor la identidad misionera, la producción local y el turismo interno. El objetivo es ofrecer una escapada organizada, especialmente pensada para el cierre del año, sin que los viajeros deban ocuparse de la logística.

Con esta propuesta, la empresa busca fortalecer la circulación turística entre distintas localidades de la provincia y acompañar el crecimiento sostenido de la Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral como uno de los principales atractivos de diciembre en Misiones.

Para más información sobre el paquete “Aromas de Navidad”, las personas interesadas pueden comunicarse al +54 9 3764 60-3895.