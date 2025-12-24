Verano en Misiones: salida grupal desde Posadas para conocer las Cataratas del Iguazú en un día con Misiones Maravilla EVT

Misiones Maravilla EVT lanzó una salida grupal Full Day a las Cataratas del Iguazú para el miércoles 14 de enero, con traslados desde Posadas y un recorrido que incluye el Parque Nacional Iguazú, las Minas de Wanda y el Hito Tres Fronteras. La propuesta contempla cuotas sin interés con Visa y Mastercard y descuentos.

Misiones Maravilla EVT anunció una nueva salida grupal full day hacia uno de los destinos turísticos más emblemáticos del país: las Cataratas del Iguazú, con fecha confirmada para el miércoles 14 de enero. La propuesta está pensada para quienes buscan aprovechar el verano con una excursión organizada, segura y completa, partiendo desde Posadas y regresando el mismo día.

Para reservas, hacer clic aquí.

Recorre las Cataratas en Verano

El itinerario incluye la visita a tres puntos clave del norte misionero. Por un lado, el recorrido por el Parque Nacional Iguazú, donde los viajeros podrán transitar las pasarelas del circuito argentino y apreciar de cerca uno de los mayores atractivos naturales del mundo. A esto se suma una parada en las Minas de Wanda, conocidas por sus formaciones de piedras semipreciosas, y el paseo por el Hito Tres Fronteras, un punto estratégico donde confluyen Argentina, Brasil y Paraguay.

La salida está prevista a las 6:30 de la mañana, con regreso estimado alrededor de las 21 horas, lo que permite aprovechar un día completo de actividades. El servicio incluye traslados ida y vuelta desde Posadas en minibus, bajo modalidad grupal compartida y con conductor profesional, garantizando comodidad y tranquilidad durante todo el trayecto.

Desde la agencia aclararon que el paquete no incluye las entradas a los atractivos, ni comidas, bebidas o gastos personales, lo que permite a cada pasajero organizar su jornada según sus preferencias dentro del marco del recorrido propuesto. Tampoco se contemplan servicios opcionales, propinas o extras no detallados expresamente.

En cuanto a las formas de pago, Misiones Maravilla EVT informó que se aceptan tarjetas Visa y Mastercard, con la posibilidad de abonar hasta en tres cuotas sin interés, tanto de manera presencial como a través de link de pago. Además, quienes opten por transferencia bancaria o efectivo acceden a una promoción especial con 10% de descuento sobre la tarifa general.

Tal vez te interese leer: Un plan ideal para el verano: una escapada de día completo en Gobernador Roca para disfrutar en familia o con amigos, con Misiones Maravilla EVT

Con esta propuesta, la agencia busca ofrecer una alternativa accesible para quienes desean conocer o volver a recorrer las Cataratas del Iguazú durante la temporada de verano, sin necesidad de organizar traslados ni logística. Para más información y reservas, los interesados pueden comunicarse al +54 9 3764 60-3895.