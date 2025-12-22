Un plan ideal para el verano: una escapada de día completo en Gobernador Roca para disfrutar en familia o con amigos, con Misiones Maravilla EVT

Misiones Maravilla EVT propone una salida grupal de verano pensada para familias y amigos, con traslado desde Posadas hacia Gobernador Roca, y una jornada completa de piletas, juegos y descanso. La actividad se realiza los domingos de enero y febrero, con horarios organizados y un servicio coordinado y seguro.

Verano en Misiones: piletas, juegos y descanso, una escapada para disfrutar, a una hora de Posadas

En plena temporada de verano, Misiones Maravilla EVT lanzó una propuesta de salida grupal pensada para quienes buscan una escapada corta, accesible y sin complicaciones. La iniciativa invita a pasar un día completo de recreación y descanso en el Complejo La Roca, ubicado a poco más de una hora de la capital misionera. La primera salida será el domingo 11 de enero.

La actividad está orientada a familias y grupos de amigos que desean aprovechar el verano con una alternativa organizada, que combine piletas, juegos y espacios al aire libre. La propuesta apunta a disfrutar del sol y el tiempo libre sin la necesidad de planificar traslados ni ocuparse de la logística, uno de los principales atractivos de este tipo de salidas grupales.

Las excursiones se realizan los domingos de enero y febrero, con salida desde Posadas a las 7:30 y regreso previsto a las 19:00 desde Gobernador Roca. Desde la agencia destacaron que el cronograma permite aprovechar una jornada completa, con tiempos pensados para el descanso y la recreación.

Desde Misiones Maravilla EVT señalaron que se trata de una propuesta de turismo de cercanía, diseñada para quienes buscan una opción segura y coordinada para pasar un día distinto durante las vacaciones de verano. El traslado organizado y el acompañamiento forman parte del servicio, con el objetivo de que los pasajeros solo se ocupen de disfrutar la experiencia.

La salida se suma a las alternativas veraniegas que ofrece el turismo interno en Misiones, con una opción pensada para cortar la rutina, compartir en grupo y aprovechar el buen clima.

Las personas interesadas pueden realizar consultas y reservas comunicándose al +54 9 3764 60-3895.

