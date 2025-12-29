El Festival Provincial de las Carpas no se realizará este fin de semana por inestabilidad climática

La Municipalidad de Itacaruaré y la Comisión Organizadora del Festival Provincial de las Carpas informaron la suspensión de la XXXIII edición del evento, que estaba prevista para este fin de semana en el Balneario Municipal. La medida se adoptó a raíz de los factores climatológicos adversos registrados durante la última semana y del pronóstico de inestabilidad para los próximos días.

La decisión fue tomada luego de una evaluación exhaustiva del estado actual del predio, el cual se encuentra anegado como consecuencia del desborde del arroyo. Esta situación provocó inundaciones que afectaron seriamente distintas infraestructuras del lugar.

Entre los sectores comprometidos se encuentran los sanitarios, cantinas, comedor, escenario, áreas de acampe, espacios destinados a la instalación de stands, el estacionamiento y el sector previsto para competencias deportivas, lo que imposibilita su utilización en condiciones adecuadas.

En ese marco, desde la organización señalaron que “Mantener la realización del festival en el contexto actual implicaría riesgos significativos para la seguridad de visitantes, expositores, artistas y trabajadores, razón por la cual se resolvió priorizar el cuidado de las personas”.

