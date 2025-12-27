Paquete Todo Resuelto para vivir el show de Rosalía en Buenos Aires, con Misiones Maravilla EVT

Misiones Maravilla EVT lanzó un paquete “Todo Resuelto” para viajar a Buenos Aires y ver a Rosalía en vivo en el Movistar Arena. La propuesta incluye entradas, traslados, coordinación permanente y una opción con alojamiento, pensada para disfrutar del show sin preocuparse por la logística.

La artista española Rosalía llegará a Buenos Aires con dos presentaciones imperdibles el 1 y 2 de agosto de 2026 en el Movistar Arena, y Misiones Maravilla EVT lanzó un paquete especial “Todo Resuelto” pensado para que los fans solo se ocupen de disfrutar del show.

La propuesta combina música en vivo, organización y comodidad, con dos modalidades que se adaptan a distintos planes de viaje, pero con un mismo objetivo: garantizar una experiencia segura y sin imprevistos en uno de los recitales más esperados del año.

Para consultas o hacer una reserva, hace clic aquí.

Paquetes Todo Resuelto para ver a Rosalía

La Opción 1, denominada experiencia completa, incluye una noche de alojamiento en hotel céntrico 3 estrellas con desayuno, entrada en campo delantero de pie, traslados internos ida y vuelta dentro de la ciudad de Buenos Aires y coordinación permanente durante toda la estadía. Se trata de una alternativa ideal para quienes buscan resolver en un solo paquete el show y el descanso posterior, en una ubicación estratégica de la ciudad.

En tanto, la Opción 2 está orientada a quienes priorizan el recital y la logística urbana. Contempla la entrada en campo delantero de pie, los traslados internos ida y vuelta en la zona céntrica de Buenos Aires y coordinación permanente, asegurando puntualidad y acompañamiento antes y después del evento.

Desde la empresa remarcan que ambas opciones están diseñadas para que el pasajero viva el recital con tranquilidad, sin preocuparse por traslados, accesos ni organización, especialmente en eventos masivos de gran convocatoria como los shows de Rosalía.

Además, el paquete ofrece facilidades de pago con tarjetas Visa y Mastercard en hasta tres cuotas sin interés, tanto de manera presencial como a través de link de pago, y un beneficio especial para quienes opten por abonar mediante transferencia bancaria o en efectivo. También se encuentra disponible la posibilidad de consultar por traslados ida y vuelta desde Misiones hacia Buenos Aires. Para hacer una reserva, se deben comunicar a través de su WhatsApp: 3764-603895

Con esta propuesta, Misiones Maravilla EVT suma una nueva alternativa para combinar turismo y espectáculos, acercando a los misioneros y la región la posibilidad de disfrutar de un show internacional con todo organizado, respaldo profesional y una experiencia pensada de principio a fin.