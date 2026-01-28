ANAC actualiza licencias de pilotos y personal de cabina en aeropuertos de Argentina reforzando la seguridad aérea

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) oficializó modificaciones al régimen de licencias y habilitaciones de pilotos en Argentina mediante la Resolución 65/2026. La actualización de la Parte 61 de las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC) introduce cambios en los requisitos y procedimientos para la emisión de licencias aeronáuticas, con un marcado énfasis en elevar la seguridad operacional y armonizar la normativa con estándares internacionales.

La actualización responde a la necesidad de incorporar mejoras técnicas y reorganizar la normativa vigente, así como de simplificar y agilizar los procesos en el sector aeronáutico.

Entre los cambios principales, la norma modifica el plazo para cumplir con el repaso de vuelo, estableciendo que la exigencia de la ex Sección 61.57 —ahora Sección 61.135— deberá cumplirse antes del 31 de diciembre de 2027, extendiendo el período de adecuación para los pilotos afectados.

La resolución también establece disposiciones transitorias para quienes están en proceso de formación. Los aspirantes que rindieron exámenes correspondientes a la Licencia de Piloto Comercial de Primera Clase – Avión podrán acreditar el requisito teórico para la Licencia de Transporte de Línea Aérea (TLA) presentando el certificado del curso realizado en un Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil (CIAC) una vez completadas las horas de vuelo requeridas.

Además, la actualización incluye la eliminación de la licencia de Piloto Comercial de Primera Clase y de habilitaciones como VFR controlado y vuelo nocturno local, flexibiliza condiciones operativas como la eliminación de la obligatoriedad del plan de vuelo en determinadas operaciones VFR y permite vuelos nocturnos VFR bajo condiciones específicas, todo en consonancia con estándares internacionales y avances tecnológicos.

Desde la ANAC destacaron que estas reformas buscan fortalecer la profesionalización de la actividad aérea y sostener los más altos estándares de seguridad operacional, alineándose con las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional.

