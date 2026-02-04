33.7 C
Posadas
jueves, febrero 5, 2026
El “Trend de la Selva” llega al Parque Temático de la Cruz y se suma a la agenda turística del verano

Misiones

La propuesta turística y cultural de Misiones suma este fin de semana una nueva intervención pensada para redes sociales y experiencias al aire libre. Bajo el lema “Trend de la selva”, este domingo 8 de febrero el Parque Temático de la Cruz será escenario de una actividad que busca fusionar naturaleza, identidad local y formatos digitales.

Entre las 16 y las 18 horas, visitantes y turistas podrán sumarse a la iniciativa que invita a recrear un trend viral, reemplazando paisajes urbanos por el entorno natural de la selva misionera. La consigna apunta a generar contenido audiovisual desde uno de los puntos panorámicos más emblemáticos de la provincia, rodeado de vegetación nativa y fauna autóctona.

La acción se enmarca en las estrategias de promoción turística que impulsan experiencias participativas, especialmente orientadas a públicos jóvenes y usuarios activos de redes sociales. A través del hashtag #TrendDeLaSelva, la propuesta busca amplificar el alcance del destino Misiones y reforzar su perfil como escenario natural para el turismo sustentable y las nuevas narrativas digitales.

Con este tipo de actividades, el Parque Temático de la Cruz continúa consolidándose como un espacio que combina naturaleza, cultura y propuestas innovadoras dentro de la oferta turística provincial.

ONU Turismo inició la mentoría a Campo Ramón para impulsar su posicionamiento turístico internacional
Posadas estrena este fin de semana la Feria Morfi: gastronomía local, música y espacio público en la Costanera

