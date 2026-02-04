ONU Turismo inició la mentoría a Campo Ramón para impulsar su posicionamiento turístico internacional

La localidad de Campo Ramón comenzó el proceso de mentoría impulsado por ONU Turismo en el marco del programa Upgrade de la iniciativa Best Tourism Villages, una instancia orientada a fortalecer la gestión turística local y potenciar su posicionamiento en el escenario internacional. El acompañamiento técnico busca consolidar al municipio como un destino rural sostenible, con proyección para acceder a la máxima distinción que otorga el organismo internacional.

El inicio de esta etapa estuvo marcado por una agenda institucional que incluyó encuentros tanto en Buenos Aires como en Misiones. En la capital del país, los referentes del programa —entre ellos la consultora experta de ONU Turismo, Sandra Abreu— mantuvieron una reunión con el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, donde analizaron el alcance del programa y las oportunidades que representa para el desarrollo de destinos emergentes.

Posteriormente, la comitiva se trasladó a Misiones para reunirse con el ministro de Turismo provincial, José María Arrúa, y el equipo técnico del organismo. Durante el encuentro, los mentores se interiorizaron sobre las políticas turísticas vigentes, los proyectos en marcha y la estrategia provincial enfocada en el desarrollo sostenible del sector. La agenda continuó en Campo Ramón, donde las autoridades locales participaron de recorridas por emprendimientos y atractivos turísticos, además de un taller participativo que permitió relevar las fortalezas y desafíos del destino.

Esta primera fase del programa contempla la elaboración de un diagnóstico integral del municipio, a partir del cual se desarrollará una transferencia de conocimientos, herramientas de gestión y buenas prácticas orientadas a mejorar la planificación turística y el desarrollo territorial.

En ese contexto, Abreu destacó el trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado y el enfoque adoptado en la provincia. “Es muy valioso el trabajo de identificación que hace Argentina para detectar qué le falta a un pueblo y ayudarlo a lograr la distinción; y cómo trabaja Misiones todo lo relacionado a la sostenibilidad”, señaló.

A través del programa Upgrade, Campo Ramón recibirá asesoramiento técnico especializado para fortalecer aquellos aspectos que durante el proceso de evaluación inicial requerían mayor desarrollo. Desde el municipio destacan que la iniciativa permitirá generar nuevas oportunidades económicas y sociales para emprendedores, prestadores de servicios turísticos, productores y organizaciones comunitarias.

El acompañamiento también apunta a consolidar las bases necesarias para que la localidad pueda postularse en futuras convocatorias de Best Tourism Villages, un reconocimiento que distingue a destinos rurales que preservan su patrimonio cultural y natural, promueven el turismo sostenible y fomentan el desarrollo local. Con este proceso, Campo Ramón busca reafirmar su identidad turística y posicionarse como un referente de innovación y sostenibilidad dentro de la oferta turística de Misiones.

