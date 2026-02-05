Foz do Iguaçu se ubica entre los mejores destinos de América del Sur en el ranking Travellers’ Choice 2026

Foz do Iguaçu fue reconocida como uno de los Mejores Destinos de América del Sur al alcanzar el décimo puesto en el ranking Travellers’ Choice 2026 de Tripadvisor, una distinción que destaca a los destinos mejor valorados del mundo a partir de millones de opiniones de viajeros recopiladas durante un período de 12 meses. Según informó la plataforma, de los más de ocho millones de perfiles analizados, menos del 1% logra acceder a este nivel de excelencia.

En la categoría regional, Brasil se posiciona con cuatro destinos dentro del ranking, reflejando la diversidad de su oferta turística. Gramado ocupa el tercer lugar, seguido por Río de Janeiro en el quinto puesto, Natal en la octava posición y Foz do Iguaçu en el décimo lugar. Esta presencia múltiple evidencia la variedad de experiencias que ofrece el país, que combina propuestas urbanas, culturales, de ocio, naturaleza y playa.

Foz do Iguaçu se consolida así como uno de los grandes íconos del turismo de naturaleza en América del Sur, con las Cataratas del Iguazú como principal atractivo. Declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco, las cerca de 275 cascadas ubicadas en la frontera entre Brasil y Argentina continúan cautivando a visitantes de todo el mundo por su magnitud, la fuerza del agua y su singular belleza escénica.

Más allá de las Cataratas, la ciudad ofrece una amplia gama de experiencias turísticas que incluyen actividades en plena Selva Atlántica, propuestas acuáticas y aéreas, así como atracciones en espacios climatizados, ampliando su perfil como destino integral durante todo el año.

Para el presidente de Visit Iguassu, Wolney Biesdorf, este reconocimiento refuerza el posicionamiento internacional del destino. “Estar entre los Mejores Destinos de América del Sur en el ranking Travellers’ Choice 2026 es un motivo de gran orgullo para Foz do Iguaçu y para todo el sector turístico. Este resultado refleja el trabajo conjunto del sector, el compromiso con la calidad de la experiencia del visitante y la fortaleza de nuestros atractivos, especialmente las Cataratas del Iguazú, que continúan encantando al mundo”, destacó.

