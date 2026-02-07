Santa Ana | El Parque Temático de la Cruz invita a participar del “Trend de la Selva”, una experiencia que combina turismo, creatividad y naturaleza

El Parque Temático de la Cruz, ubicado en Santa Ana, será escenario este domingo de una propuesta participativa que busca convocar tanto a residentes como a visitantes a sumarse al denominado “Trend de la Selva”, una iniciativa inspirada en el video viral realizado en la comunidad de Rocinha, en Brasil, que combina producción audiovisual, entorno natural y promoción turística.

La actividad se desarrollará entre las 16 y las 18 horas y contará con un drone disponible para registrar las intervenciones de quienes deseen formar parte de la experiencia. La consigna es aprovechar el paisaje y las vistas panorámicas del predio como escenario para generar contenido colectivo que ponga en valor la selva misionera y el ambiente veraniego.

Una vez finalizada la grabación, los participantes podrán compartir sus producciones en redes sociales etiquetando a las cuentas @misiones.turismo y @santanero.bar. Entre quienes se sumen a la propuesta se realizará un sorteo cuyo premio será una cena para dos parejas el próximo 14 de febrero en Santanero Bar, ubicado en el segundo piso del parque, que incluirá un menú exclusivo y un show musical en vivo.

La iniciativa forma parte de la campaña provincial Turisteá Misiones, orientada a promover actividades cercanas y accesibles que incentiven a conocer los distintos atractivos del territorio a través de experiencias vinculadas con la naturaleza, la recreación y la participación comunitaria.

De esta manera, el Parque Temático de la Cruz se posiciona como un punto de encuentro para la creación de contenidos, el disfrute del entorno natural y la difusión de la identidad turística de la provincia.

En cuanto al acceso, el ingreso tiene un costo de $3.500 para residentes misioneros y jubilados, $7.000 para residentes argentinos, mientras que es gratuito para vecinos de Santa Ana y Cerro Corá. Para visitantes extranjeros, la entrada general es de $17.000.

