Puerto Iguazú, líder en búsquedas y reservas de experiencias turísticas

Las Cataratas del Iguazú se consolidan como el principal atractivo dentro de la reconocida plataforma de actividades turísticas Civitatis, compañía española con presencia en 160 países y más de 1,2 millones de usuarios mensuales.

Durante el año 2025, las reservas de actividades en Puerto Iguazú registraron un crecimiento superior al 10% en comparación con el mismo período de 2024, un indicador que refleja no solo el interés sostenido por este destino, sino también la tendencia de los viajeros a priorizar experiencias de calidad en entornos naturales y culturales de gran relevancia internacional.

Tours más solicitados

El principal motor de este aumento en la demanda fue el Tour a las Cataratas, que experimentó un incremento superior al 100% en las reservas, consolidándose como la actividad imprescindible para quienes visitan la región. En segundo lugar, el recorrido por el Hito de las Tres Fronteras presentó un crecimiento de más del 35%, mostrando cómo los atractivos históricos y culturales complementan la experiencia natural del destino.

Además, otras actividades locales también destacaron: la “Excursión a los Conjuntos Jesuítico Guaraníes de San Ignacio” y el “Senderismo nocturno por la reserva de la selva” registraron una demanda creciente, evidenciando la diversificación de la oferta turística en Puerto Iguazú.

Crecimiento y satisfacción del viajero

El informe de Civitatis indicó que el interés por las experiencias locales no solo se refleja en el aumento de reservas, sino también en los niveles de satisfacción reportados por quienes realizaron las actividades. Los turistas valoran la calidad de la organización, la seguridad y la propuesta cultural o natural de cada experiencia, lo que contribuye a que el destino consolide su reputación en la región y a nivel internacional.

La combinación de atractivos icónicos y actividades complementarias posiciona a Puerto Iguazú como un destino cada vez más competitivo, capaz de atraer a diferentes perfiles de viajeros que buscan experiencias completas y memorables.

Perfil de los visitantes

Según los datos recopilados durante 2025, el grupo poblacional que más visitó el destino fueron parejas, representando el 38% del total, seguidas por viajeros que recorrieron la zona de manera individual (24%) y familias con adolescentes (15%). Este patrón refleja la capacidad del destino para ofrecer alternativas atractivas tanto para quienes buscan experiencias románticas y relajadas como para aquellos interesados en aventuras culturales o naturales en grupo. La segmentación por tipo de visitante permite también adaptar la oferta turística a las expectativas de cada público, potenciando la satisfacción y fomentando la repetición de visitas.

Procedencia de los turistas

En cuanto a la procedencia de los viajeros, la mayoría fueron argentinos, seguidos por turistas procedentes de España, Uruguay, México y Colombia. Esta diversidad geográfica demuestra que Puerto Iguazú no solo tiene un atractivo local y regional, sino que también logra captar la atención de visitantes internacionales, consolidándose como un destino que combina naturaleza, cultura y experiencias únicas. La presencia de turistas de distintos países refuerza la proyección internacional del destino y la importancia de mantener estándares altos de servicio, infraestructura y promoción turística.

Perspectiva de Civitatis

“El crecimiento que vemos en Puerto Iguazú confirma que los viajeros están priorizando experiencias bien organizadas y de alto valor dentro de destinos icónicos. Las Cataratas siguen siendo el gran motor de atracción, pero lo más relevante es cómo la oferta local se amplía y logra sostener altos niveles de satisfacción. Esto posiciona a Iguazú como un destino cada vez más competitivo y atractivo dentro de nuestra plataforma”, señaló Nicolás Posse, Country Manager de Civitatis Argentina y Business Development para Chile & Uruguay. La proyección del destino hacia el futuro sugiere que la diversificación de actividades y la calidad del servicio continuarán siendo los pilares que sostengan su crecimiento sostenido.

