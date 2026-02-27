30.7 C
Posadas
viernes, febrero 27, 2026
Oberá se alista para celebrar la 25° Fiesta del Verano este sábado 28 de febrero

Oberá se prepara para celebrar la vigésimo quinta edición de la Fiesta del Verano en Salto Berrondo, este sábado 28 de febrero, y promete convertirse en una cita imperdible para turistas y locales. La jornada reunirá música en vivo, sabores regionales y la creatividad de emprendedores locales, ofreciendo una experiencia única que combina ocio, cultura y contacto con la naturaleza.

La entrada al evento es libre y gratuita, lo que facilita que familias, amigos y visitantes de localidades cercanas puedan disfrutar de un día completo de entretenimiento sin barreras. Los asistentes podrán recorrer ferias de productos artesanales, degustar la gastronomía típica de la región y disfrutar de shows artísticos que reflejan la riqueza cultural de Misiones.

Además de la diversión, la Fiesta del Verano permite descubrir y valorar el entorno natural de Salto Berrondo, integrando un recurso icónico en una propuesta cultural y turística que busca atraer visitantes de distintas provincias. La tradición de 25 años del evento asegura un ambiente vibrante y familiar, consolidándose como una de las celebraciones más esperadas del verano misionero.

Para quienes planean aprovechar la ocasión y extender su estadía, Oberá ofrece opciones de alojamiento y servicios complementarios, haciendo de la visita una oportunidad para recorrer y disfrutar aún más la ciudad y sus alrededores. La Fiesta del Verano no solo celebra la temporada estival, sino que también invita a vivir una experiencia auténtica y diversa, combinando cultura, naturaleza y diversión.

Todos están invitados a sumarse a esta gran fiesta, disfrutar de sus actividades y compartir la energía única que solo Oberá ofrece en pleno verano.

