Uriel Lozano y la Noche de Reinas: viaja hacia la Fiesta Nacional de la Yerba Mate en Apóstoles con Misiones Maravilla EVT

Misiones Maravilla organiza una salida ida y vuelta desde Posadas hacia Apóstoles el sábado 15 de noviembre, para vivir la Noche de Reinas y el show en vivo de Uriel Lozano en el marco de la 47ª Fiesta Nacional e Internacional de la Yerba Mate.



La agencia de viajes y turismo Misiones Maravilla lanza una nueva salida grupal ida y vuelta hacia uno de los eventos más esperados del calendario misionero: la 47ª edición de la Fiesta Nacional e Internacional de la Yerba Mate, que se realizará del 13 al 16 de noviembre en el Predio de la Expo Yerba de Apóstoles.

Uriel Lozano en vivo y Elección Reina

La propuesta está pensada para disfrutar de una de las noches más destacadas de la celebración, la del sábado 15 de noviembre, jornada que contará con la tradicional Elección de la Reina Nacional de la Yerba Mate y el show en vivo de Uriel Lozano, uno de los artistas más populares del momento.

“Queremos que más misioneros y turistas puedan vivir esta experiencia única, combinando música, cultura y tradición. Por eso organizamos un traslado cómodo y seguro, con regreso al finalizar los espectáculos principales”, explicaron desde Misiones Maravilla.

El viaje partirá desde el 4° Tramo de la Costanera de Posadas a las 17:00 hs, con destino a Apóstoles, donde se desarrollará una de las fiestas más representativas del Litoral argentino. La actividad incluye traslado ida y vuelta en minibus y coordinación permanente, ideal para quienes buscan disfrutar del evento sin preocuparse por la logística.

Durante los cuatro días de la fiesta, el predio de la Expo Yerba se convertirá en un punto de encuentro entre productores, emprendedores, turistas y familias. Además de los espectáculos musicales, la grilla contempla exposiciones agroindustriales, jornadas tecnológicas, patio gastronómico con platos típicos y modernos, y un fuerte componente identitario vinculado a la producción yerbatera.

La Fiesta Nacional e Internacional de la Yerba Mate es reconocida como la celebración más importante de la región, un homenaje al trabajo de los tareferos, secaderos y cooperativas que sostienen la cultura del mate, símbolo de identidad de los misioneros.

Con esta propuesta, Misiones Maravilla continúa impulsando el turismo interno y las experiencias culturales que fortalecen el sentido de pertenencia provincial.

Consultas y reservas a través de WhatsApp: 3764-603895