Misiones lanza el Hot Sale Turístico 2025: empresas podrán inscribirse hasta el 14 de noviembre para ofrecer servicios en cuotas sin interés durante la Feria Provincial de Turismo

El Ministerio de Turismo de Misiones convoca a las empresas y prestadores de servicios turísticos de toda la provincia a sumarse al Hot Sale Turístico 2025, una propuesta que busca dinamizar la actividad, fomentar el consumo local y acompañar a los distintos sectores vinculados al turismo con herramientas de promoción y facilidades de pago.

La iniciativa, que se llevará adelante los días 29 y 30 de noviembre en el marco de la Feria Provincial de Turismo (FTM), forma parte del Programa Ahora Misiones – Feria de Turismo, impulsado por el Gobierno de la Provincia junto con el Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos y el Banco Macro.

Su objetivo principal es fortalecer el turismo interno y promover la comercialización de servicios turísticos mediante acciones comerciales atractivas tanto para las empresas del sector como para los consumidores misioneros.

Un programa para fortalecer el turismo interno

El Hot Sale Turístico 2025 se enmarca en una estrategia provincial de desarrollo que busca potenciar el movimiento turístico dentro de Misiones y apoyar la recuperación del sector tras años de desafíos económicos y contextos cambiantes.

Durante las dos jornadas de promoción, los comercios y prestadores adheridos podrán ofrecer servicios en 1 o 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito del Banco Macro, una herramienta clave para facilitar la compra y estimular la demanda de experiencias turísticas locales.

El esquema de pagos sin interés no solo busca incentivar el consumo, sino también fortalecer el circuito económico regional, permitiendo que más misioneros y visitantes accedan a servicios turísticos dentro de la provincia.

A través de este mecanismo, el Ministerio de Turismo busca que los beneficios lleguen tanto a las empresas del sector como a los consumidores finales, impulsando un flujo económico positivo durante la temporada alta de fin de año.

Quiénes pueden participar

La convocatoria está abierta a una amplia gama de prestadores de servicios turísticos, que podrán participar siempre que cumplan con los requisitos del programa y estén debidamente inscriptos en los registros oficiales correspondientes.

Entre los rubros que pueden sumarse se encuentran:

Alojamientos turísticos , como hoteles, hosterías, posadas, cabañas y establecimientos rurales.

Agencias de viajes y turismo , tanto receptivas como emisivas.

Emprendimientos gastronómicos , bares, restaurantes y casas de té con oferta orientada al turismo.

Experiencias turísticas y productos vinculados a la naturaleza, la aventura, la cultura o el bienestar.

Parques y campings , tanto públicos como privados.

Organizadores de eventos , congresos, ferias o actividades recreativas.

Otros prestadores del sector turístico que desarrollen actividades complementarias, como transporte, excursiones, servicios guiados, alquileres de equipos o actividades recreativas.

De esta manera, el programa abre sus puertas a todo el ecosistema turístico de Misiones, con la intención de generar una red comercial unificada que potencie la visibilidad de los productos y servicios locales.

Inscripción y requisitos

Las empresas interesadas en participar del Hot Sale Turístico 2025 podrán consultar los términos y condiciones e inscribirse hasta el 14 de noviembre a través del sitio oficial:

👉 programaahora.misiones.gob.ar/adhesion-feria-de-turismo-de-misiones

Allí encontrarán el formulario de adhesión y toda la información necesaria para completar el proceso, incluyendo los requisitos documentales, condiciones comerciales y detalles técnicos sobre la operatoria de las cuotas sin interés.

El Ministerio de Turismo recomienda realizar la inscripción con anticipación, a fin de garantizar la participación en el evento y disponer de tiempo suficiente para la preparación de las ofertas comerciales.

Las consultas podrán canalizarse a través de los siguientes medios de contacto:

Teléfono: 0376 444-7495

E-mail: [email protected]

Dirección: Rivadavia 1642, 7° D – Posadas, Misiones

Una oportunidad para el sector

El Hot Sale Turístico 2025 se presenta como una herramienta estratégica para las empresas y prestadores turísticos, en un contexto en el que la innovación comercial y la cooperación público-privada resultan fundamentales para mantener el dinamismo del sector.

Al articular esfuerzos entre el Gobierno de Misiones, el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Hacienda, el Banco Macro y los actores privados, el programa busca generar un impacto positivo en toda la cadena de valor del turismo provincial.

La propuesta también se alinea con las políticas provinciales de promoción turística que buscan desestacionalizar la actividad, fomentar el arraigo económico local y poner en valor los destinos emergentes dentro de Misiones.

Durante la Feria Provincial de Turismo, el Hot Sale ofrecerá una vidriera privilegiada para que los emprendimientos participantes difundan su oferta ante un público amplio, compuesto tanto por visitantes locales como por profesionales del sector y potenciales socios comerciales.

Impulso para la Feria Provincial de Turismo

La Feria Provincial de Turismo de Misiones (FTM) se consolida cada año como un espacio de encuentro entre los distintos actores del sector turístico. La edición 2025 contará nuevamente con la participación de municipios, empresas, organismos públicos y representantes de toda la cadena turística.

En este contexto, el Hot Sale Turístico se incorpora como una acción complementaria de gran relevancia, ya que permite que los beneficios de la feria se traduzcan en resultados comerciales concretos.

Los dos días de promoción buscarán movilizar la venta de servicios turísticos con ofertas especiales y facilidades de pago, fortaleciendo la competitividad de los emprendimientos locales y mejorando la experiencia del consumidor.

La propuesta apunta a vincular directamente la promoción turística con la acción comercial, logrando que el evento no solo sea una vitrina institucional, sino también un espacio para generar negocios reales y medibles.

Un trabajo conjunto entre sectores

El Programa Ahora Misiones – Feria de Turismo surge como una extensión de las políticas de incentivo al consumo que la provincia viene implementando con éxito en diferentes rubros, adaptando ahora ese modelo al ámbito turístico.

La participación del Banco Macro resulta fundamental para garantizar las condiciones de financiación en 1 o 6 cuotas sin interés, una ventaja que mejora la accesibilidad de los servicios turísticos para los misioneros y visitantes.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos aporta la coordinación técnica y administrativa del programa, asegurando que las operaciones se desarrollen dentro de los marcos legales y financieros correspondientes.

Mientras tanto, el Ministerio de Turismo se ocupa de la convocatoria, promoción y acompañamiento de los prestadores, articulando acciones de capacitación y asistencia técnica para facilitar la adhesión de las empresas.

Beneficios esperados

Entre los principales beneficios que se esperan con la implementación del Hot Sale Turístico 2025, se destacan:

Aumento de la demanda turística dentro de la provincia, especialmente en destinos emergentes.

Mayor visibilidad para los prestadores locales , que podrán ofrecer sus productos y servicios en un contexto de alta exposición.

Estímulo a la formalización del sector, ya que la participación requiere estar debidamente registrado.

Dinamización de las economías regionales , fortaleciendo el vínculo entre municipios, empresas y consumidores.

Impulso al empleo local , mediante el incremento de la actividad turística.

Consolidación de la marca Misiones como destino innovador en políticas de promoción y comercialización turística.

De esta forma, el programa busca ampliar el alcance de las herramientas financieras disponibles para el sector, generando un impacto directo y sostenible en la economía provincial.

Un cierre de año con expectativas positivas

Con la proximidad del cierre de año y el inicio de la temporada alta, la puesta en marcha del Hot Sale Turístico 2025 se suma a otras acciones estratégicas que el Gobierno de Misiones impulsa para potenciar el turismo interno.

La fecha elegida, 29 y 30 de noviembre, coincide con un período de alta circulación turística dentro de la provincia, lo que permitirá maximizar la visibilidad de las ofertas y multiplicar las oportunidades de venta para los prestadores adheridos.

Asimismo, al realizarse en el marco de la Feria Provincial de Turismo, el evento contará con una amplia cobertura institucional y mediática, fortaleciendo la difusión de los emprendimientos participantes.

Compromiso con el desarrollo sostenible

En línea con las políticas provinciales de turismo sustentable, el Hot Sale Turístico 2025 también busca promover buenas prácticas comerciales y ambientales, alentando a los prestadores a incorporar criterios de sostenibilidad en sus servicios y ofertas.

Desde el Ministerio de Turismo se promueve la participación de emprendimientos que valoricen el patrimonio natural y cultural de Misiones, fomentando el desarrollo de experiencias que respeten el entorno y beneficien a las comunidades locales.

El programa representa así un modelo de articulación entre desarrollo económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental, pilares fundamentales de la estrategia turística provincial.

Participación activa de los municipios

Los municipios también jugarán un rol clave en la promoción del Hot Sale Turístico, acompañando a los prestadores locales y difundiendo las oportunidades de adhesión.

Cada localidad podrá presentar sus propuestas dentro de la Feria Provincial de Turismo, en coordinación con el Ministerio de Turismo, para mostrar su oferta y atraer visitantes a sus destinos.

Esta dinámica permitirá que toda la provincia participe de manera integrada, mostrando la diversidad de paisajes, actividades y experiencias que Misiones tiene para ofrecer.

Perspectivas a futuro

El Hot Sale Turístico 2025 se perfila como una herramienta que podría consolidarse año tras año, acompañando la evolución del sector y adaptándose a las nuevas tendencias del consumo digital y la comercialización turística.

A medida que más empresas se sumen y más consumidores participen, se espera que el programa contribuya a fortalecer la identidad turística provincial y a mejorar la competitividad del destino Misiones en el contexto nacional y regional.

Información útil para participar

Plazo de inscripción: hasta el 14 de noviembre

Fechas del evento: 29 y 30 de noviembre

Lugar: Feria Provincial de Turismo (FTM) – Misiones

Contacto para consultas:

