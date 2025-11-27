Misiones Maravilla EVT dice presente en la 14ª Convención Anual del Grupo GEA en Iguazú

Misiones Maravilla EVT participa de la 14ª Convención Anual del Grupo GEA en Iguazú, un encuentro histórico que reúne a más de 850 agencias de viajes. La agencia misionera asiste a capacitaciones, presenta sus servicios en un workshop y fortalece alianzas comerciales en un evento clave para el turismo profesional.

Misiones Maravilla EVT dice presente en la 14ª Convención Anual del Grupo GEA, que se desarrolla este jueves 27 y viernes 28 de noviembre, en el Centro de Convenciones Iryapú de Puerto Iguazú y reúne a más de 850 agencias de viajes de todo el país, en la primera edición del evento que se realiza fuera de Buenos Aires. La agencia misionera participa como miembro activo de la red GEA, con el objetivo de fortalecer vínculos comerciales, asistir a capacitaciones y presentar sus servicios en el workshop previsto dentro del programa oficial.

El encuentro marca un momento clave para el turismo de reuniones en Argentina, con un fuerte impulso a la federalización, la profesionalización y el trabajo articulado entre agencias, proveedores y sector público. Bajo el lema “Trascender el negocio”, la convención combina conferencias, rondas de negocios, paneles, talleres de formación y actividades de networking que buscan consolidar una comunidad profesional más integrada.

Un evento estratégico para el sector y para Misiones

El acto inaugural contó con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y referentes del sector privado, entre ellos el presidente de Grupo GEA Latam, Marcelo Capdevila; el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua; el intendente de Iguazú, Claudio Filippa; el ministro de Turismo, José María Arrúa; el titular del ITUREM, Leopoldo Lucas; el director del Centro de Convenciones Iryapú, Sergio Abalo; y la empresaria Patricia Durán Vaca.

La elección de Iguazú como sede reafirma el crecimiento del destino dentro del segmento MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions), gracias a su infraestructura, conectividad y posicionamiento turístico. Además, el movimiento generado por más de 850 profesionales representa un fuerte impacto económico para la ciudad, especialmente en hotelería, gastronomía, transporte y servicios turísticos.

La participación de Misiones Maravilla EVT

La convención se presenta como un marco ideal para que agencias como Misiones Maravilla EVT continúen afianzando su presencia en el mercado, presenten productos propios y proyecten nuevas alianzas comerciales con alcance nacional.

Innovación y sustentabilidad: ejes de la edición 2025

La convención incorpora este año un fuerte componente ambiental. La organización plantará un árbol por cada participante y aplicará un sistema de compensación de huella de carbono, acciones que integran el compromiso del sector con la sostenibilidad y la regeneración del entorno natural.

Además, la agenda propone una mirada renovada sobre el turismo profesional: innovación, diversificación de sedes y trabajo colaborativo para fortalecer el turismo interno, factores que marcan la línea de acción del sector para el 2025.

Iguazú, consolidada como sede de grandes eventos

El desarrollo del encuentro en el Centro de Convenciones Iryapú confirma el crecimiento de Puerto Iguazú como sede para eventos nacionales e internacionales. La combinación de infraestructura moderna, naturaleza y conectividad posiciona al destino como uno de los polos más competitivos del país para el turismo de reuniones.

La convención se extenderá hasta este viernes 28 de noviembre con conferencias magistrales, paneles especializados, dinámicas de networking y espacios dedicados a la articulación entre agencias y proveedores.