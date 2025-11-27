Navidad en Alem: viaje grupal desde Posadas para disfrutar de Los Nocheros en vivo y el gran Desfile de Carrozas, con Misiones Maravilla EVT

Misiones Maravilla EVT ofrece una salida grupal el sábado 13 de diciembre para vivir dos de los grandes atractivos de la Navidad en Alem: el show de Los Nocheros en vivo y el gran Desfile de Carrozas. Incluye traslado ida y vuelta desde Posadas y tiempo para recorrer el parque temático.

La ciudad de Leandro N. Alem celebra la edición número XXX de la Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral, y Misiones Maravilla EVT suma una nueva oportunidad para disfrutar uno de sus momentos más convocantes: una salida grupal especial el sábado 13 de diciembre, con traslado ida y vuelta desde Posadas.

Navidad en Alem

La jornada del sábado presenta una de las programaciones más esperadas del mes, ya que tendrá como atractivo principal el show en vivo de Los Nocheros, una de las presentaciones centrales de esta edición. Además, la noche incluirá el tradicional Desfile de Carrozas, un espectáculo que reúne a más de 20 carrozas alegóricas y cientos de participantes en escena recreando los pasajes del nacimiento de Jesús, en un despliegue visual que cada año convoca a miles de visitantes.

La salida de Misiones Maravilla EVT está diseñada para quienes desean vivir estos atractivos sin preocuparse por la logística del viaje. El grupo partirá a las 18 horas desde el 4° tramo de la Costanera de Posadas, con coordinación permanente y tiempo suficiente para recorrer el parque temático navideño antes del inicio de los espectáculos centrales.

El parque temático, las muestras históricas, la casita del Papá Noel misionero, la feria artesanal y los más de 40 stands gastronómicos completan una propuesta que se sostiene gracias al trabajo comunitario del Taller de la Navidad, que cada año renueva escenografías, diseños y técnicas de iluminación.

Las personas interesadas en reservar su lugar para la salida del sábado 13 de diciembre pueden comunicarse por WhatsApp al +54 9 3764 60-3895.