Explorá las Misiones Jesuíticas de San Ignacio y disfrutá del Show de Imagen y Sonido con Misiones Maravilla EVT

Este sábado 10 de enero, Misiones Maravilla EVT ofrece una nueva salida grupal que promete ser una experiencia inigualable para los amantes de la historia, la cultura y la emoción. Los turistas y residentes de la provincia tendrán la oportunidad de disfrutar de un recorrido guiado por las históricas Reducciones Jesuíticas de San Ignacio, uno de los patrimonios más importantes de Misiones, y un Espectáculo de Imagen y Sonido que transformará el sitio en un escenario inmersivo.

Las Misiones Jesuíticas: una experiencia inmersiva en la historia misionera

La jornada comenzará a las 16:00 horas, con salida desde el 4° tramo de la Costanera de Posadas, en un servicio grupal en minibus. Durante el trayecto, los pasajeros serán trasladados cómodamente hasta las ruinas de San Ignacio, donde un guía turístico especializado los acompañará en un recorrido por este Patrimonio de la Humanidad, desvelando las historias y leyendas que rodean las Reducciones Jesuíticas.

Para reservar un lugar, hace clic acá.

Al caer la noche, el espectáculo Imagen y Sonido cobrará vida, con proyecciones sobre las ruinas que envuelven a los visitantes en una atmósfera única de luz, música y emoción. Este show transforma el sitio patrimonial en un escenario de historia y leyenda, donde el pasado de las Misiones Jesuíticas se revive con fuerza.

Detalles y costos de la salida

El paquete incluye traslados ida y vuelta desde Posadas, en servicio grupal, con comodidad y seguridad durante todo el trayecto. El costo por persona es de $20.000, pero es importante destacar que no incluye los tickets de entrada a las Reducciones de San Ignacio ni al Espectáculo de Imagen y Sonido, los cuales deben adquirirse por separado.

El cupo mínimo para la salida es de 15 pasajeros, y los interesados pueden reservar su lugar a través de WhatsApp al número 3764-603895.

Una propuesta para redescubrir Misiones

Este recorrido organizado por Misiones Maravilla EVT es la oportunidad perfecta para explorar una de las joyas turísticas de Misiones, aprendiendo sobre la rica historia que forma parte del patrimonio cultural de la provincia. Además, el espectáculo nocturno agrega una dosis de emoción y magia, permitiendo a los visitantes sumergirse completamente en las tradiciones y leyendas de las Misiones Jesuíticas.

Tal vez te interese leer: “Aromas de Navidad”, una experiencia completa de 2 días para vivir la Navidad en Alem y la actividad «Día del té», con Misiones Maravilla EVT

No te pierdas la oportunidad de vivir esta experiencia única en San Ignacio. ¡Te esperamos este sábado 10 de enero para disfrutar de una noche mágica, llena de historia, cultura y emoción!