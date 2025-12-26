El Fam Tour internacional fortalece la conectividad y la promoción turística de Puerto Iguazú

El Ministerio de Turismo de Misiones, la aerolínea Flybondi y empresarios del sector turístico de Puerto Iguazú y otros municipios de la provincia llevaron adelante una acción estratégica de promoción y comercialización internacional, con el objetivo de consolidar la presencia misionera en circuitos internacionales y afianzar a Puerto Iguazú como puerta de entrada al país.

La iniciativa consistió en recibir a operadores turísticos y medios especializados para que conocieran la oferta provincial a través de la experiencia directa, recorriendo atractivos, servicios y generando vínculos con prestadores locales. Esta modalidad permite que quienes luego comercializan el destino en el exterior cuenten con un conocimiento real y actualizado de la propuesta turística.

La actividad se enmarca en la puesta en operación del vuelo internacional Lima–Puerto Iguazú, una conectividad estratégica que mejora la competitividad del destino e integra de manera directa a Misiones con uno de los principales hubs aéreos de la región. A través de Lima, la provincia amplía su acceso a mercados de alto potencial en América del Norte, América Central, Europa y Asia, incorporándose a una red que conecta con más de 23 países y alrededor de 70 destinos internacionales.

En esta etapa inicial de consolidación de la ruta aérea, el Fam Tour se presentó como una herramienta clave para estimular la demanda y facilitar acuerdos comerciales. Participaron más de 19 operadores turísticos internacionales y seis medios especializados, provenientes de Perú y con presencia en mercados como Estados Unidos, México, Europa y Asia, en dos períodos programados entre el 8 y el 19 de diciembre.

Durante el recorrido, las empresas del sector turístico misionero presentaron su oferta de servicios y experiencias, incluyendo alojamientos de distintas categorías, agencias receptivas especializadas y una propuesta gastronómica que pone en valor la identidad regional y el uso de productos locales. El itinerario incluyó visitas a los principales atractivos de la provincia, como las Cataratas del Iguazú, los Saltos del Moconá y los Conjuntos Jesuíticos.

Esta acción permitió generar oportunidades concretas de negocios, fortalecer vínculos comerciales y avanzar en la incorporación del destino en catálogos y plataformas de venta internacionales.

