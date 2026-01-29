Récord de viajeros impulsa el crecimiento del turismo internacional y su impacto económico

La fuerte participación de destinos, empresas y organismos oficiales en FITUR 2026 volvió a ratificar el momento de consolidación que atraviesa el turismo internacional. La feria se posicionó como uno de los principales espacios de encuentro del sector, con una agenda centrada en la generación de negocios, la presentación de nuevas estrategias de promoción y la búsqueda de oportunidades en un mercado cada vez más competitivo y profesionalizado.

A lo largo del evento, FITUR reflejó una industria activa y dinámica, con un marcado interés en fortalecer la conectividad aérea, diversificar los mercados emisores y ampliar la oferta turística. El alto volumen de reuniones, lanzamientos y anuncios dejó en evidencia que el foco del sector ya no está en la recuperación tras la pandemia, sino en cómo sostener el crecimiento, ganar eficiencia y adaptarse a un viajero más informado y exigente.

Este escenario se apoya en el panorama global que muestran los principales organismos internacionales del turismo. Según datos de la Organización Mundial del Turismo, las llegadas de turistas internacionales crecieron alrededor de un 4 % durante 2025, alcanzando un total estimado de 1.520 millones de viajeros, lo que confirma la normalización del flujo turístico en la mayoría de las regiones del mundo.

En términos económicos, el World Travel & Tourism Council (WTTC) señala que la actividad turística alcanzó un valor cercano a los 11,7 billones de dólares en 2025, representando más del 10 % del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, impulsada por el aumento del gasto tanto doméstico como internacional.

Más allá de los volúmenes de viajeros, el comportamiento de la demanda también mostró una evolución significativa. De acuerdo con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la demanda global de pasajeros aéreos continuó creciendo durante 2025, acercándose o incluso superando los niveles de 2019 en varias regiones. Esta tendencia facilitó el acceso a destinos tradicionales y emergentes, impulsando la competitividad entre mercados.

El transporte aéreo se consolidó como uno de los principales motores de esta dinámica, gracias a la recuperación sostenida de la capacidad operativa, la apertura de nuevas rutas y el fortalecimiento de hubs internacionales. Estos factores contribuyeron a mejorar la conectividad global y a ampliar las oportunidades para el turismo intercontinental.

El crecimiento del turismo también se refleja en los nuevos patrones de consumo. Los informes de tendencias elaborados por ONU Turismo y el WTTC destacan una mayor diversificación de destinos, una planificación más anticipada de los viajes y un interés creciente por experiencias vinculadas a la cultura, la naturaleza y el bienestar, tendencias que se vienen consolidando en los últimos años.

En este contexto, los grandes eventos internacionales del sector cumplen un rol estratégico como espacios para el intercambio de información, el análisis de mercado y la construcción de alianzas entre actores públicos y privados. FITUR 2026 se consolidó como una plataforma clave en la agenda anual de la industria, anticipando movimientos, oportunidades y desafíos de cara al 2026.

De cara al futuro inmediato, el turismo internacional proyecta mantener una trayectoria de crecimiento con bases más sólidas, respaldado por una demanda estable, una oferta en expansión y una mayor cooperación entre los sectores público y privado. El equilibrio entre crecimiento, competitividad y sostenibilidad aparece como uno de los principales desafíos de una industria que continúa redefiniéndose en un contexto de alta conectividad y dinamismo.

Con información de: ONU Turismo, WTTC, IATA

