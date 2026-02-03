La aviación mundial cerró 2025 con récord histórico de pasajeros y fuertes desafíos operativos

La aviación comercial global concluyó 2025 con los niveles de tráfico más altos de su historia, impulsada principalmente por la recuperación y expansión de los viajes internacionales. Sin embargo, detrás de los números récord, el sector enfrenta limitaciones estructurales que condicionan su crecimiento futuro, desde problemas en la cadena de suministro hasta el desafío de avanzar hacia un modelo más sostenible.

Según datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la demanda global de pasajeros creció un 5,3% en comparación con 2024, mientras que la capacidad aumentó un 5,2%. Esta dinámica llevó a un factor de ocupación promedio del 83,6%, el más elevado registrado para un año completo, reflejando una utilización casi plena de la oferta disponible.

El tráfico internacional fue el principal motor del crecimiento durante 2025. Este segmento registró un incremento interanual del 7,1%, con un nivel de ocupación del 83,5%, también récord. En contraste, el mercado doméstico mostró una expansión más moderada, con una suba del 2,4% en la demanda y un factor de ocupación promedio del 83,7%, sostenido por una capacidad levemente superior.

El último mes del año confirmó la tendencia positiva. En diciembre, la demanda global aumentó un 5,6% interanual y el nivel de ocupación alcanzó el 83,7%, consolidando un cierre de año sólido para la aviación comercial a nivel mundial.

En términos regionales, Asia-Pacífico lideró el crecimiento del tráfico aéreo, seguida por África, América Latina y el Caribe, y Medio Oriente. Europa mantuvo un desempeño estable, mientras que Norteamérica registró el crecimiento más moderado del año. En el caso de América Latina y el Caribe, la demanda aumentó un 7,0% durante 2025, con una expansión de la capacidad del 7,4% y un factor de ocupación del 83,4%, en línea con el promedio global.

A pesar de este escenario favorable, la industria continúa operando bajo fuertes restricciones. Las aerolíneas enfrentaron retrasos en la entrega de nuevas aeronaves y motores, limitaciones en la capacidad de mantenimiento y un aumento significativo de los costos operativos, que IATA estima en más de 11 mil millones de dólares a lo largo del año. Para absorber la alta demanda, muchas compañías optaron por extender la vida útil de sus flotas y maximizar la ocupación de los vuelos, soluciones de corto plazo que no resuelven los problemas estructurales del sector.

A estas dificultades se suma el desafío de la descarbonización. El crecimiento sostenido del transporte aéreo exige avances concretos en la producción y disponibilidad de combustibles de aviación sostenibles, así como políticas públicas que acompañen la transición hacia una industria más eficiente y con menor impacto ambiental.

De cara a 2026, el sector aéreo confía en que una progresiva normalización de la cadena de suministro permitirá incorporar aeronaves más modernas y eficientes, ampliar la oferta de asientos y mejorar la conectividad global. Todo ello, sin perder de vista los compromisos ambientales y los desafíos de largo plazo que enfrenta una industria clave para la economía y el turismo mundial.

Fuente: Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), Informe de mercado de pasajeros 2025.

Tal vez te interese leer: https://turismomisiones.com.ar/2026/02/02/loi-suites-turismo-inversion/