Viví la apertura de la Navidad en Capioví con traslado desde Posadas, de la mano de Misiones Maravilla Turismo

La agencia de viajes y turismo Misiones Maravilla lanzó una nueva salida grupal desde Posadas hacia Capioví para disfrutar de la Gran Apertura de la Navidad, uno de los eventos más esperados del calendario provincial en estas fechas. La cita será el sábado 29 de noviembre de 2025, con traslado ida y vuelta y un valor de $35.000 por persona.

Navidad en Capioví

Cada año, Capioví se convierte en un escenario mágico donde las luces, los colores y las decoraciones hechas a mano por vecinos y voluntarios transforman la ciudad en un verdadero símbolo del espíritu navideño. En esta edición, el evento contará con el acto de apertura oficial, el encendido del árbol gigante, un paseo de artesanos y patio gastronómico, y el cierre musical a cargo de Los Rancheros, una de las bandas más queridas del pop nacional.

La salida desde Posadas será a las 18:00 horas desde el 4º tramo de la Costanera, con regreso estimado a las 00:00 horas desde Capioví, al finalizar el show. Se recomienda a los viajeros llevar silletas pequeñas para mayor comodidad durante las actividades.

“Es una propuesta pensada para quienes quieren vivir la magia de la Navidad en familia o con amigos, sin preocuparse por manejar o estacionar. Nosotros nos ocupamos de todo el traslado para que puedan disfrutar tranquilos”, destacaron desde Misiones Maravilla.

El paquete incluye únicamente el transporte, ya que el ingreso al evento es libre y gratuito. Los cupos son limitados y las reservas pueden realizarse por WhatsApp al +54 9 376 460 3895.

De esta manera, Misiones Maravilla invita a compartir una experiencia única en una de las localidades más emblemáticas de la Navidad misionera, en un viaje que combina tradición, música y espíritu festivo.

