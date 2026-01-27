Misiones Maravilla EVT | Disfrutá de un San Valentín en Posadas: catamarán, cena gourmet y noche en hotel cuatro estrellas

Este San Valentín, disfruta de una propuesta pensada para parejas que buscan celebrar esta fecha con una experiencia diferente en Posadas: paseo nocturno en catamarán por el río Paraná, cena gourmet, música en vivo y alojamiento en hotel cuatro estrellas, todo en un solo paquete de Misiones Maravilla EVT.

Con propuestas que combinan gastronomía, paisaje y descanso, Misiones Maravilla lanzó un paquete especial para celebrar San Valentín en Posadas el próximo 14 de febrero, pensado para parejas que buscan una experiencia distinta sin salir de la ciudad.

San Valentín a bordo

La iniciativa incluye una noche romántica a bordo de un catamarán que navegará el río Paraná bajo las estrellas, con cena completa y música en vivo, y se complementa con alojamiento en un hotel céntrico de cuatro estrellas, con desayuno incluido. Se trata de una propuesta integral que apunta a transformar la fecha en una vivencia memorable, cuidando cada detalle del recorrido y la estadía.

Para realizar una reserva, haga clic aquí.

El paseo náutico tendrá embarque a las 20:30, con navegación de 21 a 00 horas, y cierre a las 00:30. Durante las dos horas y media de travesía, los pasajeros disfrutarán de una cena especialmente diseñada para la ocasión: copa de bienvenida por persona, entrada de chipitas rellenas con crema de queso y ciboulette junto a bruschettas con tomates cherry, plato principal de cazuela de lomo al champiñón con puré de papas y postre de chocotorta, además de una botella de espumante por mesa. La experiencia se completa con DJ en vivo y carta de bebidas disponible a bordo.

El paquete incluye también una noche para dos personas en habitación doble, en un hotel cuatro estrellas de Posadas, con desayuno incluido, lo que permite extender la celebración más allá del paseo nocturno y disfrutar de una estadía confortable en el centro de la ciudad.

Tal vez te interese leer: San Valentín en El Soberbio: Misiones Maravilla EVT ofrece una escapada de naturaleza y aventura para parejas

Desde la agencia destacaron que la propuesta fue diseñada para quienes buscan regalar experiencias y no solo objetos, combinando romanticismo, buena gastronomía y el paisaje nocturno del río Paraná, uno de los escenarios más emblemáticos de la capital misionera.

Los cupos son limitados y las reservas ya se encuentran abiertas. Para más información y consultas, las personas interesadas pueden comunicarse al 3764 603895.