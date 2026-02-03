Tras la experiencia del 1 de febrero, Misiones Maravilla EVT vuelve a lanzar una salida grupal a los Saltos del Moconá

La salida grupal del 1 de febrero a los Saltos del Moconá permitió a viajeros disfrutar de navegación, selva y uno de los paisajes naturales más singulares de la provincia de Misiones. Tras la experiencia, Misiones Maravilla EVT confirmó una nueva excursión grupal para el domingo 15 de febrero.

Pasajeros vivieron una experiencia única en los Saltos del Moconá junto a Misiones Maravilla EVT

Con una destacada participación de viajeros y condiciones ideales para recorrer el parque, Misiones Maravilla EVT concretó el pasado domingo 1 de febrero una nueva salida grupal a los Saltos del Moconá, uno de los atractivos naturales más singulares de Misiones y del mundo. La jornada combinó naturaleza, navegación y selva en un recorrido pensado para disfrutar el destino sin preocuparse por la logística.

La excursión tuvo como destino el Parque Provincial Moconá, ubicado dentro de la Reserva de la Biosfera Yabotí, un área protegida que conserva más de 253 mil hectáreas de selva paranaense. Desde temprano, el grupo partió desde Posadas con traslado organizado y coordinación permanente durante toda la jornada.

Uno de los momentos más esperados del viaje fue la excursión náutica, que permitió a los visitantes observar los saltos en primer plano. El recorrido comenzó en el centro de visitantes del parque, continuó con un traslado vehicular de aproximadamente 2.000 metros hasta el estacionamiento inferior y luego el descenso por una escalera de unos 45 escalones hasta el punto de embarque. Desde allí, las lanchas —equipadas con todos los elementos de seguridad y acompañadas por personal capacitado— navegaron al pie de los saltos, ofreciendo una experiencia directa y única.

El principal atractivo del parque, los Saltos del Moconá, se caracteriza por su formación longitudinal y paralela al río Uruguay, resultado de una falla geológica ocurrida hace millones de años. La altura de los saltos varía según el nivel del río y las precipitaciones, un factor que determina tanto la habilitación del parque como la realización del paseo fluvial. Durante la salida del 1 de febrero, las condiciones permitieron disfrutar plenamente del recorrido y de las caminatas por senderos de selva.

Además de la navegación, el paquete incluyó ingreso al parque y almuerzo, completando una propuesta integral que fue valorada por los participantes, quienes destacaron la organización, el acompañamiento y la posibilidad de conocer uno de los paisajes más impactantes de la provincia en una salida de un día.

Tras el éxito de esta experiencia, Misiones Maravilla EVT confirmó una nueva salida grupal a los Saltos del Moconá para el domingo 15 de febrero, nuevamente con partida desde Posadas. La propuesta mantiene el mismo esquema de servicios incluidos y facilidades de pago, con la posibilidad de abonar el viaje en hasta tres cuotas sin interés con tarjetas Visa o MasterCard.

Desde la empresa señalaron que la realización de la excursión está sujeta a las condiciones climáticas que determinan la habilitación del Parque Provincial Moconá y del paseo náutico. Las consultas y reservas pueden realizarse a través del WhatsApp de Misiones Maravilla EVT 3764-131601, de cara a una nueva oportunidad para recorrer y disfrutar uno de los destinos naturales más emblemáticos de Misiones.

